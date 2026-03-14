Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Partidele politice din România nu pot evolua decât pe bază de democrație”

Serdaru Mihaela
14 mart. 2026, 11:00, Marius Tucă Show

În emisiunea Marius Tucă Show din 12 martie 2026, jurnalistul Ion Cristoiu împreuna cu realizatorul emisiunii, Marius Tucă au tras un semnal de alarmă dureros de clar asupra degradării clasei politice românești după 1990. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Marius Tucă, fără să idealizeze perioada interbelică, el subliniază o diferență fundamentală: politicienii de atunci proveneau din familii de boieri, aveau studii la Berlin sau Paris și făceau politică din patriotism, nu pentru câștig personal.

„Nu vreau să idealizez perioada interbelică, dar toți care făceau politică veneau din familii de boieri, toți aveau studii la Berlin, la Paris. Adică erau o altfel de clasă politică. Oamenii ăia nu făceau politică să câștige din politică. Ei, efectiv, erau niște oameni bogați, veneau din familii de boieri, studiaseră la cele mai importante facultăți și făceau politică pentru România” , spune Marius Tucă

Ion Cristoiu a comparat situația partidelor politice din România actuală cu anii ’90, susținând că atunci era mai bine deoarece partidele aveau competiții interne reale, spre deosebire de prezent, când sunt controlate de „gaști” lipsite de democrație internă.

„În anii 90 toate partidele s-au transformat în Partidul Comunist Român. Partidele din România sunt o sursă de dictatură cum rar s-a întâmplat, adică, când a pus mâna pe putere o gașcă într-un partid, nu mai poate fi… Este inadmisibil ca un congres al PSD să fie în unanimitate, nu există. Nu au democrație internă” , subliniază Cristoiu

Ion Cristoiu afirmă că PSD-ul sub Marcel Ciolacu (menționat ca „cel de la Buzău”) a devenit „ca un fel de mămăligă”, cu toate deciziile direcționate spre Bruxelles, iar congresele sunt unanime, ceea ce este „inadmisibil” și indică lipsa democrației interne.

„Dar acum pune o gașcă mâna, a pus gașca lui, cel de la Buzău, Marcel Ciolacu a făcut din partidul ăsta, care e așa ca un fel de mămăligă, s-au dus toate către Bruxelles”,  conchide scriitorul Cristoiu

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe