Ion Cristoiu: Ca și anularea alegerilor, semnarea Parteneriatului cu Ucraina s-a făcut la ordin din afară

Ion Cristoiu analizează în ultima pastilă jurnalistică „înțelegerea” făcută de Nicușor Dan cu Volodimir Zelenski, la București, cu prilejul vizitei liderului Ucrainei în România.

„Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a făcut un popas la București, aducând cu el mai multe documente scrise de el, de partea ucraineană, pentru a fi semnate de Nicușor Dan”, remarcă reputatul om de presă.

Despre relațiile României cu vecinii

Documentele cu pricina sunt „un parteneriat strategic între Ucraina și România și două acorduri în domeniul energetic și în domeniul de producție militară”.

Mai departe, Cristoiu arată că „România s-a trezit brusc într-o ridicare a nivelului relațiilor cu Ucraina la nivel de parteneriat strategic. Reamintim că, vorbind de vecinii din jur, România are parteneriat strategic cu Bulgaria, dar nu are cu Ungaria și nu are cu Serbia”.

Saltul pe care îl observă toată lumea surprinde în primul rând, insistă Ion Cristoiu, prin această „șocantă cedare de către România în fața tuturor intereselor în relația cu Ungaria. Istoricii din viitor își vor bate capul să înțeleagă, când vor analiza relațiile internaționale ale României, ce s-a întâmplat”.

„Și noi ne punem această întrebare, din mai multe motive”, spune Cristoiu, care detaliază: