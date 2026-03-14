MAE a anunțat atacuri cibernetice asupra site-urilor sale. Autoritățile au intervenit de urgență

14 mart. 2026, 11:01, Actualitate
Site-ul legat de vize care aparține Ministerului Afacerilor Externe (MAE) și cel al consulatelor au fost ținta unor atacuri cibernetice, după cum anunță instituția.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că platformele eviza.mae.ro și econsulat.ro au fost vizate în noaptea de 13 spre 14 martie de un atac cibernetic de tip DDoS, care a provocat încetiniri și perioade scurte de indisponibilitate. Specialiștii MAE au intervenit rapid, iar sistemele funcționează acum normal.

„Ministerul Afacerilor Externe informează că, în după-amiaza zilei de 13 martie și la începutul nopții de 14 martie, a fost detectat un atac cibernetic de tip Distributed Denial of Service (DDoS) îndreptat împotriva platformelor eviza.mae.ro și econsulat.ro. În urma acestuia, site-urile au înregistrat încetiniri ale funcționării și, pentru scurte intervale de timp, au devenit inaccesibile.

Echipamentele de protecție, împreună cu specialiștii MAE, au acționat prompt și au reușit să reducă semnificativ impactul atacului. În prezent, toate sistemele digitale ale MAE funcționează normal.

Atacurile de tip DDoS reprezintă o supraîncărcare artificială a traficului digital, cu scopul de a bloca accesul la un site. Acestea nu presupun accesarea sau compromiterea datelor, nefiind echivalente cu o intruziune informatică de tip hacking.

Nicio informație sensibilă nu a fost accesată de autorii acestor atacuri, însă inconvenientul major generat de astfel de acțiuni este faptul că platformele devin temporar inaccesibile pentru cetățenii români, împiedicând furnizarea serviciilor digitale de care aceștia au nevoie.

La nivel global, frecvența acestor atacuri este în creștere, iar România și platforme guvernamentale au fost vizate în mod repetat în ultimii ani.

MAE, în cooperare cu instituțiile specializate, va continua să asigure protecția sistemelor sale digitale și continuitatea serviciilor”, anunță MAE.

Mediafax
SUA au atacat un important terminal petrolier al Iranului. Insula gestionează aproape 95% din exporturile de țiței ale Iranului
Digi24
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate
Cancan.ro
Municipiul-reședință de județ în care o garsonieră se vinde cu doar 10.000€ acum, în luna martie 2026
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Adevarul
Mihail Kogălniceanu, cel mai fierbinte punct al României: „Parcă-i controlează cineva pe americani? Pot să aducă și o armă chimică“
Mediafax
Jurnaliștii de la Reuters au dezvăluit identitatea celebrului Banksy. Cum l-au „prins”
Click
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
Digi24
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce împotriva Franței şi Regatului Unit
Cancan.ro
Gigi Becali a ridicat cash-ul de la bancă într-o pungă XXL. Latifundiarul din Pipera nu mai are loc de bani în portofel!
Ce se întâmplă doctore
Cristina Șișcanu, imagini incendiare după ce a slăbit enorm! Soția lui Mădălin Ionescu arată mai bine ca niciodată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
Descopera.ro
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
De ce menta declanșează senzația de rece?

