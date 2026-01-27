(P) Platformă online pentru depunerea cererilor pentru un loc de parcare în sector

Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a anunţat că locuitorii din sector pot depune cereri pentru un loc de parcare şi îşi pot actualiza datele personale sau informaţiile despre maşina deţinută direct în platforma deschisă pe 15 ianuarie, în doar 3 minute.

Pentru aceia care nu se descurcă cu rezervarea online, au fost deschise şi 5 pouncte fixe la parterul primăriei, mai anunţă primarul Vlad Popescu Piedone.

Timpul mediu de depunere este de 3 minute, iar contractul de atribuire este primit pe mail şi se face în ordinea cronologică a înscrierii și în limita locurilor disponibile.

„Din totalul de 32.000 de locuri de parcare, în prezent sunt libere 3.850. Sunt disponibile peste 100 de locuri de parcare rezervate pentru persoanele cu dizabilități. Există disponibilitatea pentru al doilea loc de parcare prin înscriere pe lista de așteptare, în lipsa solicitărilor pentru primul loc din zona reglementată. Se achită taxa legală + 500 lei/an + TVA”, mai spune primarul Piedone jr.

Din banii colectaţi în 2025, au fost create 7.000 de locuri de parcare noi și s-au investit 8 milioane de lei în sistematizarea rutieră, mai spune primarul Vlad Piedone.

„Creăm 10.000 locuri de parcare, continuăm investițiile în sistematizarea rutieră și dezvoltarea infrastructurii circulației având în vedere cele mai înalte standarde de siguranță. Zone prioritare pentru 2026: Panduri, bulevardele și arterele principale, Șoseaua Viilor în integralitate Știu că nu putem suplini necesarul complet, însă facem eforturi și investim anual în această direcție”, mai spune primarul Piedone despre planurile pe 2026.

Documentele necesare pentru a intra în posesia unui loc de parcare sunt: ct de identitate cu domiciliul în sectorul 5 (CI), talonul auto (ITP valabil), asigurare de răspundere obligatorie (RCA valabil), adeverință de la locul de muncă ( pentru persoanele care folosesc o mașină de serviciu )sau contract de comodat (în cazul în care mașina nu este proprietatea solicitantului ).

Cererea se depune prin accesarea platformei https://parcari.sector5.ro/map.

