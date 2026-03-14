Simona Halep, decizie de urgență luată după ce s-au prăbușit rezervările de Paște la hotelul ei din Poiana Brașov

Peste mai puțin de o lună, creștinii ortodocși sărbătoresc Paștele, dar românii nu se înghesuie să facă rezervări la sejurul oferit de Simona Halep în Poiana Brașov, acolo unde deține un stabiliment de lux, remarcă PROSPORT.

Fostul lider WTA a luat o decizie de urgență după ce a văzut că rezervările s-au prăbușit, mai scrie sursa citată.

Ce ordin a dat Halep

Pachetul oferit de hotelul Simonei Halep era pentru un de 3 nopți. Cum românii nu s-au înghesuit să se înregistrate, s-a luat decizia de prelungire a perioadei de rezervări.

Paștele pică anul acesta în 12 aprilie. Învierea Mântuitorului Iisus Hristos este cea mai importantă sărbătoare a creștinătății, iar mulți hotelieri din țară fac, deja, pregătiri pentru a-și primi clienții așa cum se cuvine.

Și la stabilimentul Simonei Halep din Poiana Brașov se lucrează de zor, mai ales că hotelul oferă priveliști montane spectaculoase și o atmosferă liniștită, iar proprietatea dispune de un restaurant cu specific internațional, unde se pot savura delicioase mâncăruri preparate din ingrediente de cea mai bună calitate.

Cum românii nu s-au înghesuit să rezerve sejurul de Paște oferit de hotelul Simonei Halep, conducerea unității a decis prelungirea Early Booking-ului, mai precis a perioadei în care se pot face rezervări, punctează Prosport.

„În prag de primăvară, când Poiana Brașov își recapătă tihna și muntele respiră liniște, Paștele la Hotel Simona Halep devine o invitație la rafinament, tradiție și bucurii trăite pe îndelete. Te așteptăm într-un refugiu elegant, unde diminețile încep domol, cu mic dejun inclus, arome proaspete și priveliști care îți dau timp să te reconectezi cu tine și cu cei dragi. Paștele la Hotel Simona Halep nu este doar un sejur, ci o stare: de liniște, de eleganță și de bucurie autentică, în inima muntelui.

Vă invităm să sărbătoriți alături de noi un moment special în cadrul Nopții de Înviere, cu o primire călduroasă și preparate autentice tradiționale. Prelungim perioada de Early Booking pana in data de 20 martie 2026”, este anunțul făcut pe site-ul oficial al stabilimentului.

Pachetul pentru 3 nopți

Pentru un sejur de 3 nopți, persoanele care doresc să petreacă cea mai importantă sărbătoare a ortodoxiei la hotelul Simonei Halep trebuie să plătească:

380 de euro pentru smart stay room;

400 de euro pentru Comfort room;

420 de euro pentru Terrace comfort room;

440 de euro pentru Executive Relax Room;

460 de euro pentru Junior elegance suite;

580 de euro pentru Signature grand suite.

De asemenea, pentru un grad de ocupare mai mare de două persoane pentru ultimele 3 categorii se achită suplimentar 250 euro, tarif ce include cazare cu mic dejun și brunch de Paște.

Pachetul include cazare cu mic dejun inclus, preparate tematice (ouă roșii, pască, drob, cozonac și vin roșu, în noaptea de 11 aprilie), brunch Pascal, cu vin și spumant incluse în meniu pe 12 aprilie, și un moment special la debutul cinei à la carte (foc de tabără, vin fiert și povești cu Nea Petre, DJ).

În ceea ce privește beneficiile incluse, clienții stabilimentului beneficiază de acces gratuit la zona SPA & Sala de Fitness, parcare gratuită și reducere de 10% la Sun&Set Harmony Massage, o gamă variată de terapii concepute pentru a îmbunătăți starea de bine a clienților.

Oferta este valabilă în perioada 10-13 aprilie, pentru un sejur de minimum 3 nopți, în limita disponibilității la momentul solicitării.

