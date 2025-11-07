Prima pagină » Diverse » Primul centru premium de îngrijire seniori din România. Vitalitas implementează programul de neurofeedback

Primul centru premium de îngrijire seniori din România. Vitalitas implementează programul de neurofeedback

07 nov. 2025, 10:52, Diverse
Primul centru premium de îngrijire seniori din România. Vitalitas implementează programul de neurofeedback

Centrul de excelență Vitalitas din Snagov devine primul centru rezidențial din România pentru seniori care implementează un program complet de neurofeedback destinat rezidenților centrului, cu cea mai avansată aparatură de analiză și antrenament cerebral.

Programul, coordonat de Roxana Pănoiu, psiholog clinician și psihoterapeut, marchează o etapă de pionierat în domeniul recuperării cognitive și al îmbunătățirii calității vieții la vârsta a treia. Inovația medicală de ultimă generație are menirea să îmbunătățească sănătatea cognitivă, memoria și starea emoțională a vârstnicilor, asemenea programe derulându-se deja în clinici de elită din Europa și SUA.

„Neurofeedback-ul este o metodă non-invazivă de antrenament cerebral care ajută creierul să-și autoregleze activitatea. Rezultatele pe care le-am observat la seniorii din Vitalitas sunt remarcabile: îmbunătățirea memoriei, a calității somnului, reducerea anxietății, echilibrarea emoțională și chiar recuperarea accelerată după AVC, inclusiv în cazuri deosebit de complexe și dificile. În plus, pacienții își recapătă încrederea, claritatea mintală și capacitatea de concentrare. Suntem foarte încântați de rezultate atât noi, cât mai ales pacienții și familiile acestora care văd îmbunătățiri pe zi ce trece în calitatea vieții rezidenților noștri. Decizia luată împreună cu echipa medicală și conducerea centrului Vitalitas de a implementa acest program a fost un mare pas înainte, a necesitat pregătire îndelungată, dar cu rezultate extraordinare deja, și suntem la început”, explică psihologul Roxana Pănoiu.

Prin intermediul acestui program Vitalitas deschide o nouă direcție în îngrijirea medicală premium pentru seniori, combinând neuroștiința cu terapia personalizată, dar și cu tehnologia de ultimă generație ca o facilitate pentru rezidenți în cadrul centrului.

„Am dorit ca Vitalitas să fie locul unde inovația și medicina se întâlnesc pentru a oferi o viață activă și demnă seniorilor. Neurofeedback-ul este un pas firesc în evoluția conceptului nostru de excelență și o investiție în calitatea vieții rezidenților noștri”, adaugă Răzvan Rădescu, directorul general al centrului Vitalitas.

Investiție de 23 de milioane de euro

Centrul de Excelență Vitalitas Snagov a fost dezvoltat în urma unei investiții de 23 de milioane de euro, oferind un model unic în România de centru rezidențial premium pentru vârstnici. Centrul integrează servicii medicale de top, recuperare fizică și cognitivă, spații de wellness, gastronomie de calitate, camere individuale moderne și zone de relaxare într-un mediu sigur și elegant. „Vitalitas nu este doar un centru de îngrijire, ci o infrastructură socială și economică dedicată longevității active. Este o investiție în demnitate și calitatea vieții, aliniată standardelor europene”, subliniază Răzvan Rădescu.

Mediafax
HOROSCOP 7 noiembrie 2025. Cerul deschide porțile transformării: mesajele astrelor pentru fiecare nativ
Digi24
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
Cancan.ro
Mariana, prima reacție IREALĂ după ce Horia Moculescu a ajuns de urgență la ATI: 'Să nu se mai agite atâta lume de grija lui
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Adevarul
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali, incapabili să învețe o meserie
Mediafax
Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni? Prognoza ANM
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce fenomene sunt așteptate în următoarele zile
Cancan.ro
Serghei Mizil i-a dat OK-ul cu Denise Rifai, dar l-a averizat pe Alexa să nu o strice cu nunta: 'Nu îi văd căsătoriți…
Ce se întâmplă doctore
Prezentatoarea sexy care a aflat că suferă de o o boală autoimună. Semnele la care trebuie să fii atent!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce mașini s-au vândut rapid de Black Friday 2025? SUV-uri și vehicule utilitare cu reduceri consistente
Descopera.ro
ULUITOR: Ce au mâncat chinezii la bordul stației spațiale?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
Ceva colosal străbate galaxia Calea Lactee, au descoperit astronomii
VIDEO Ion Cristoiu: În Scandalul Vaslui, Ilie Bolojan a comis un abuz în serviciu. De ce nu l-a înhățat DNA?
10:46
Ion Cristoiu: În Scandalul Vaslui, Ilie Bolojan a comis un abuz în serviciu. De ce nu l-a înhățat DNA?
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „RUTTE este un funcționar. Poți să nu faci sărbătoare națională din vizita lui în România”
10:45
Ion Cristoiu: „RUTTE este un funcționar. Poți să nu faci sărbătoare națională din vizita lui în România”
ULTIMA ORĂ Un nou miting de protest în Piața Victoriei. Sindicaliștii ies în stradă miercuri. Opriri simbolice în fața a OPT ministere
10:44
Un nou miting de protest în Piața Victoriei. Sindicaliștii ies în stradă miercuri. Opriri simbolice în fața a OPT ministere
EXTERNE România și Polonia ridică „zidul anti-drone” la granița NATO. Sistemul american Merops cu AI detectează, urmărește și distruge rapid țintele rusești
10:42
România și Polonia ridică „zidul anti-drone” la granița NATO. Sistemul american Merops cu AI detectează, urmărește și distruge rapid țintele rusești
EXTERNE Acționarii Tesla își pun încrederea în Elon Musk. Americanul a primit șansa de a deveni primul trilionar din istorie. Ce trebuie să facă în schimb
10:38
Acționarii Tesla își pun încrederea în Elon Musk. Americanul a primit șansa de a deveni primul trilionar din istorie. Ce trebuie să facă în schimb
DEZVĂLUIRI Un fizician a explicat ce s-ar întâmpla în cazul în care un om ar cădea într-o gaură neagră
10:27
Un fizician a explicat ce s-ar întâmpla în cazul în care un om ar cădea într-o gaură neagră