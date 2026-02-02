„Profa de mate” de la Survivor, în centrul unui scandal cu părinții elevilor. Ținutele care au stârnit controverse

Loredana Palanceanu, cunoscută online drept „Profa de mate” și concurentă la Survivor 2026, se află în mijlocul unui scandal legat de felul în care se îmbracă la ore și de imaginea provocatoare pe care o promovează în mediul online, scrie Cancan.ro.

Loredana Palanceanu, devenită celebră pe rețelele sociale sub numele de „Profa de Mate”, a atras atenția publicului larg încă dinaintea plecării în Republica Dominicană pentru Survivor 2026. Vizibilitatea sa crescută a venit însă la pachet cu controverse, mai ales în interiorul comunității școlare în care predă.

Deși este apreciată pentru metodele moderne de predare, pentru modul clar și accesibil în care explică matematica și pentru energia pe care o aduce la clasă, stilul ei nonconformist a generat reacții împărțite în rândul părinților elevilor, care susțin că imaginea sa depășește limitele acceptate ale mediului academic.

AFLAȚI AICI CARE A FOST, DE FAPT, MOTIVUL DIN SPATELE SCANDALULUI ÎN CARE ESTE IMPLICATĂ „PROFA DE MATE” DE LA SURVIVOR 2026