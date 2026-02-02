Tragedie într-o parcare din nordul Italiei. Un șofer român de TIR a fost găsit mort în cabină

O tragedie a avut loc în Italia, la finalul lunii ianuarie 2026. Un șofer român de TIR, în vârstă de 46 de ani, a fost găsit fără suflare în cabina camionului. Descoperirea a fost făcută de angajații unei firme din apropiere, în ziua de 31 ianuarie 2026 (sâmbătă).

Vehiculul se afla parcat pe via Castellana, în localitatea Zelarino di Mestre, în nordul Italiei, pe proprietatea unei unei firme situate în apropierea Cooperativei „Il Grillo”. Angajații au observat faptul că acel camion staționa de multă vreme în curte și au mers să verifice dacă se afla cineva în cabină.

A fost demarată o anchetă

Atunci, angajații firmei din apropiere au descoperi trupul neînsuflețit al bărbatului de 46 de ani, întins între scaune. Carabinierii s-au deplasat la locul indicat și au deschis o anchetă. Echipajul medical a constatat decesul bărbatului.

De asemenea, pe trupul bărbatului nu au fost descoperite semne de violență. Nu a fost divulgată cauza decesului. Sunt efectuate cercetări pentru a stabili modul în care a survenit decesul, arată Nuova Venezia.

