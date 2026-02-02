Fost campion la gimnastică aerobică, mort într-un incident teribil petrecut la Constanța. A căzut de la etajul 4 al unui bloc

Lumea sportului din Constanța este în stare de șoc după ce un fost campion european și național la gimnastică aerobică s-a stins din viață în urma unui incident teribil. Ferdinand Răileanu, de numai 35 de ani, a avut parte de moarte violentă.

Bărbatul a căzut de la etajul 4 al unui bloc, iar vestea decesului a fost dată de Clubul Sportiv Farul Constanța, într-un mesaj postat pe Facebook.

Oamenii legii analizează toate ipotezele

Comunitatea sportivă din Constanța este zguduită de dispariția prematură a lui Ferdinand Răileanu, fost campion european și național la gimnastică aerobică. Presa locală scrie că bărbatul ar fi căzut de la etajul 4 al unui bloc din stațiunea Mamaia. În momentul de față, oamenii legii analizează toate ipotezele, inclusiv pe aceea a comiterii unui gest intenționat.

Incidentul s-a petrecut marți, 2 februarie, pe strada Ion Andreescu, la blocul ST4. Chemați să intervină, pompierii au găsit victima pe acoperișul scării blocului, acolo unde a căzut. La fața locului au acționat Detașamentul Fripis, cu o autospecială de stingere, un echipaj SMURD și o ambulanță.

„Clubul Sportiv Farul Constanța, secția de gimnastică aerobică și cei care l-au cunoscut în activitatea sportivă sunt alături de fam. Răileanu, prin decesul a celui ce a fost Răileanu Ferdinand, fost sportiv al clubului nostru, secția gimnastică aerobică, campion mondial, european și multiplu campion național la juniori și seniori.

Sincere condoleanțe!”, au transmis „marinarii”, pe Facebook.

