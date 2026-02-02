Prima pagină » Știri externe » Doliu pe scena hip-hop-ului american. Producătorul Michael „5000” Watts, pionier al stilului „chopped and screwed”, a murit la 52 de ani

Doliu pe scena hip-hop-ului american. Producătorul Michael „5000” Watts, pionier al stilului „chopped and screwed”, a murit la 52 de ani

Mihai Tănase
02 feb. 2026, 11:40, Știri externe
Doliu pe scena hip-hop-ului american. Producătorul Michael „5000” Watts, pionier al stilului
Michael „5000” Watts - Foto: Facebook

Michael „5000” Watts, DJ și producător texan care a influențat decisiv scena hip-hop prin stilul „chopped and screwed”, a murit la 52 de ani. Familia a confirmat decesul vineri, 30 ianuarie 2026, din cauze medicale.

Este doliu în lumea muzicii hip-hop. Michael Watts, cunoscut publicului sub numele de scenă Michael „5000” Watts, s-a stins din viață la doar 52 de ani.

Potrivit apropiaților, Watts suferea de Torsades de Pointes, o formă rară și extrem de periculoasă de aritmie cardiacă, care poate provoca stop cardiac subit, scrie TMZ.com.

Cu câteva zile înainte de moarte, DJ-ul fusese internat în spital din cauza unor probleme medicale severe, starea sa fiind descrisă drept critică.

Cine a fost Michael „5000” Watts

Născut și crescut în Texas, Michael Watts a intrat în contact cu muzica încă din adolescență. La doar 14 ani, acesta a început să creeze și să vândă propriile mixtape-uri, construindu-și treptat o reputație solidă în comunitățile locale și în underground-ul hip-hop. Perseverența și stilul său distinct l-au transformat rapid într-un nume respectat în industrie.

Michael „5000” Watts a devenit cunoscut în special pentru contribuția sa majoră la dezvoltarea și popularizarea stilului „chopped and screwed”, un subgen al hip-hop-ului caracterizat prin tempo-uri încetinite, repetiții deliberate și efecte sonore manipulate.

Acest stil avea să influențeze generații întregi de artiști și să devină o marcă a scenei muzicale din sudul Statelor Unite.

La începutul anilor 1990, el a fondat casa de discuri hip hop Swishahouse, care a jucat un rol cheie în promovarea rapului din Houston la nivel național în anii 2000.

Moartea sa a fost una neașteptată. Cu doar o zi înainte, apropiații anunțaseră că artistul se confruntă cu „probleme grave de sănătate” și îi îndemnaseră pe fani să se roage pentru el.

