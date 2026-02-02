Legendara Cher a oferit câteva momente de „neuitat“ la gala premiilor Grammy de seara trecută și nici măcar nu a fost nevoită să cânte o singură notă, relatează Entertainment Weekly. După ce a fost recompensată cu premiul pentru întreaga carieră (Lifetime Achievement Award n.r.) din partea Recording Academy, legenda muzicii pop, în vârstă de 79 de ani, a lansat o serie de gafe comice pe scena de la Los Angeles.

Cher a fost întâmpinată cu ovații în picioare de reprezentanții industriei muzicii, prezenți în sală. Inițial, ea a încurajat publicul să „ia loc, vă rog”, înainte de a recunoaște: „Nu mă pricep prea bine la partea asta. Adică, dacă îmi dai un microfon în mână și niște muzică, sunt grozavă!”

Artista a vorbit apoi despre cariera sa care se întinde pe mai mult de șase decenii.

„Știam ce vreau să fiu când aveam 5 ani, eram deja celebră la 19 ani și aveam o emisiune de top pe la 20, credeam că am reușit. Nu mi-am dat seama cât de grea urma să fie cariera mea și viața mea, și nu spun asta ca să mă plâng, dar oricum. Dar am fost, chiar am fost, fie în vârf, fie în jos, fie eram o ratată, fie câștigam un Oscar.“, a spus Cher

Cântăreața a vorbit despre momentele grele din cariera ei.

„La începutul anilor ’80, situația a devenit atât de gravă încât a trebuit să mă duc la Las Vegas, care pe atunci era numit „cimitirul elefanților“, apoi am fost dat afară de la casa de discuri și o altă casă de discuri m-a luat și am înregistrat o melodie numită „Believe”. Și am fost primul artist care a folosit auto-tune. (…) Oricum, ceea ce vreau să vă spun, singurul lucru pe care vreau să-l rețineți, este să nu renunțați niciodată la visul vostru, indiferent ce se întâmplă. Trăiți-l, fiți el, și dacă nu se întâmplă acum, se va întâmpla în curând.“, a încheiat artista.

Când era gata să plece de pe scenă, însă, mulțimea și gazda Grammy, comediantul Trevor Noah, au îndemnat-o pe Cher să revină pentru a anunța câștigătorul premiului pentru „înregistrarea anului”.

„Înainte să pleci, înainte să pleci, Cher! Înainte să pleci, ai putea să anunți nominalizații? Aș putea s-o fac eu, dar nu e la fel”, a spus Noah, în timp ce un membru al echipei o încuraja pe Cher să se întoarcă în centrul scenei. „Bine ai revenit, Cher!”

Acesta nu a fost, însă, singurul moment stânjenitor al artistei. După ce a indicat că era gata să plece, ea a anunțat nominalizații, apoi, confuză, a mărturisit că i s-a spus că numele câștigătorului va fi „pe prompter”.

Privind plicul, Cher a citit „Luther” și apoi a spus „Vandross”, sugerând că regretatul Luther Vandross, care a murit acum mai bine de 20 de ani, a câștigat unul dintre cele mai importante premii Grammy din acest an. Cher și-a dat seama repede de greșeala sa și a identificat câștigătorul corect: Kendrick Lamar și SZA pentru „Luther”.

Cher nu a fost complet pe lângă subiect, deoarece piesa „Luther” este numită după legenda R&B și conține mostre din piesa lui și a lui Cheryl Lynn din 1982, „If This World Were Mine”. Pe scenă, Lamar a început prin a-i aduce un scurt omagiu lui Vandross. „În primul rând, să-l aplaudăm pe regretatul și marele Luther Vandross”. Lamar a reflectat apoi asupra utilizării piesei „If This World Were Mine” pentru piesa sa. Aceasta a fost prima apariție a lui Cher la premiile Grammy în 18 ani.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Trump vrea să-l dea în judecată pe comediantul Trevor Noah, pentru glumele despre Epstein la Grammy. „Pregătește-te, Noah“. Artiștii, împotriva ICE

Istorie la Premiile Grammy. Bad Bunny este primul artist de limbă spaniolă care câștigă trofeul pentru Albumul Anului