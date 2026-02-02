România se află pe ultimul loc în UE la numărul de turiști care au mers într-o vacanță. Călătoriile au devenit tot mai inaccesibile pentru români

România se află la coada Uniunii Europene când vine vorba de procentul din populație care nu își permite să plătească o săptămână de vacanță. Conform datelor publicate de Eurostat, în 2024, 65,4% din populația Uniunii Europene a participat la activități turistice și a efectuat cel puțin o călătorie în scop personal. Statisticile arată că România, Grecia și Bulgaria depășesc pragul de 40% al populației care nu își permite o vacanță.

Deși numărul călătoriilor turistice a crescut cu 5,7 milioane în 2024, față de anul anterior, România este pe ultimul loc la participarea în acest sector, arată datele Eurostat. Dacă în țări precum, Țările de Jos, Luxemburg, Finalnda și Suedia, Franța și Germania, cel puțin 8 din 10 locuitori au efectuat măcar o călătorie tursitică în scop personal, la polul opus se află Bulgaria, cu peste 3 din 10 locuitori și România, cu mai puțin de 3 din 10 locuitori care au participat la activități turistice. În 2024, doar 28% dintre români au participat la activități turistice, în timp ce în Țările de Jos procentul a fost de 84%.

Peste jumătate dintre români nu și-au permis o săptămână de vacanță în 2024

România este pe ultimul loc în Europa raportat la procentul populaţiei care îşi permite o vacanţă, alături de Bulgaria și Italia, în timp ce media europeană este de aproximativ 65%. Procentul mic de români care își permit o vacanță nu este doar rezultatul sărăciei și al accesului redus la oportunități de vacanță, ci și al măsurilor de austeritate care afectează bugetele oamenilor și al unei oferte tursitice locale care nu reușește să se adapteze la nevoile și posibilităților financiare ale cetățenilor.

