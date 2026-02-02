Când scăpăm de valul de aer polar. De la -20 de grade, trecem direct la temperaturi de început de primăvară. Meteorologii ANM vin cu detalii de ultimă oră pentru Gândul

România rămâne sub cod galben de vreme rece, după ce valul de aer polar a generat ninsori abundente și temperaturi sub minimele normale pentru această perioadă, a transmis pentru Gândul Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie. Experta meteo a spus și cât va mai dura vremea rece și a menționat că situația se va schimba radical spre sfârșitul săptămâni, când valori termice vor urca până la 10 Grade.

În prima parte a a acestei săptămâni trebuie să ne pregătim pentru nopți geroase, cu temperaturi de până la -20 de grade în unele regiuni din țară, însoțite de ninsori abundente, avertizează directorul ANM Elena Mateescu.

„România se află sub influența unei mase de aer foarte rece, de origine polară. În regiunile extracarpatice, fenomenele de iarnă se manifestă cu intensitate, cel puțin până miercuri, și se vor întregistra temperaturi foarte coborâte, ce vor determina o vreme geroasă și pe parcursul zilei, unde maximele, cel puțin în nordul Moldovei, se vor situa sub pragul de ger -10°C, dar în același timp și nopțile, pentru că minimele vor coborî sub valori de -15 -20°. Cele mai coborâte temperaturi sunt de așteptat tot în partea de nord a Moldovei”, a declarat Elena Mateescu.

Această noapte este una deosebit de rece, iar în unele regiuni din țară este în vigoare un avertisment meteo de cod galben, valabil până la ora 10:00.

„În zonele sudice, sud-estice, este în vigoare o avertizare meteorologică de cod galben până mâine dimineață, la ora 10:00 și mă refer aici la Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova și partea de est a Transilvaniei, vorbim de temperaturi care la scara întregii țări vor coborî sub -20 -10°C”, a mai precizat experta.

Noapte geroasă în Capitală

În Capitală, zăpada se va depune într-un strat de 2 cm, iar în noaptea de luni spre marți, ne așteaptă o noapte geroasă cu temperaturi de -9 grade.

„În Capitală ninsorile vor continua, iar zăpada se va depune în strat de 2 cm. Ne încadrăm la codul galben, care rămâne valabil atât pentru Capitală, cât și pentru restul țării. Mă refer aici în mod deosebit sud, sud-estul și estul țării. Deci -9, -7° sunt de așteptat în această noapte”, a precizat Elena Mateescu.

„Temepraturile sunt mai coborâte decât normalul perioadei din calendar. Pentru început de lună februarie, în medie cu până la 5 sau 10° depinde de zona unde ne aflăm, pentru că cel puțin minimele ar trebui să fie cuprinse între -10 până la 0° iar maximele între – 5 până +5 grade”, a mai afirmat specialista ANM.

Temperaturi de început de primăvară în weekend

Elena Mateescu spune că de miercuri, vremea urmează să se încălzească, treptat, astfel că în Capitală, valorile termice vor ajunge la + 9 grade.

„De miercuri contăm pe o ușoară creștere a valorilor de temperaturi de la o zi la alta, astfel încât în a doua parte a acestei săptămâni să consemnăm chiar valori pozitive. Treptat, cel mai mari valori vor fi în partea din regiunile intracarpatice, în vestul, nord-vestul țării, acolo unde maximele pot depăși chiar 10-11°C, în timp ce în sud, sud-est să ne apropiem de 7- 8°C. În Capitală, vineri vor fi aproximativ + 9 grade”, a menționat Elena Mateescu.

ANM a dat instituit un avertisment de cod Galben valabil între 02 februarie, ora 10:00 și 03 februarie, ora 10:00

În Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7…9 grade mai mici decât cele normale datei) cu valori maxime ce se vor încadra între -9 și -3 grade, mai mici în nordul Moldovei, până spre -15 grade, unde gerul va persista și pe parcursul zilei. Noaptea va fi ger, astfel că temperaturile minime se vor încadra între -20 și -8 grade.

FOTO: Envato/Facebook/ANM

Recomandarea autorului: