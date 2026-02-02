Redeschiderea legăturii dintre enclava palestiniană și Egipt este stipulată în a doua etapă de încetare a focului intermediată de SUA.

Punctul esențial de graniță Rafah a fost redeschis pe termen limitat, după aproape 2 ani de închidere. Conexiunea care leagă enclava palestiniană de Egipt este singura trecere din Gaza care nu duce în Israel, notează Aljazeera.

Verificări sporite de securitate de ambele părți

Un punct vital de intrare pentru ajutoarele umanitare și de trecere pentru oamenii care așteaptă evacuarea medicală, redeschiderea acestuia este stipulată conform acordului de încetare a focului inițiat de SUA, care a dus la încetarea războiului dintre Israel și Hamas în octombrie 2025.

Totuși, redeschiderea este pe termen limitat. ⁠Este de așteptat ca Israelul și Egiptul să impună cote asupra numărului de treceri ale frontierei, în condițiile în care Israelul va asigura verificări intensive de securitate asupra palestinieniloor care intră și ies din Fâșie.

Un oficial de securitate israelian a declarat că echipele europene de monitorizare au sosit la punctul de trecere, potrivit Reuters.

Misiunea europeană de asistență la graniță (EUBAM) va administra partea palestiniană a graniței, furnizând o listă de nume de persoane care doresc să părăsească Gaza cu destinația finală pe partea egipteană a punctului de securitate.

În mod similar, egiptenii vor prezenta o listă de nume de palestinieni cărora li se va acorda permisiunea să intre în ziua următoqare după scanarea de securitate, potrivit presei din Israel. Un oficial egiptean a declarat că 50 de palestinieni vor traversa în fiecare direcție în prima zi a 0perațiunii.

Armata israeliană a stabilit un punct de verificare numit “Regavim” într-o zonă aflată sub control militar în afara Rafah, destinat traversării de către palestinienii care intră în Gaza din Egipt. Soldații amplasați la “Regavim” vor verifica identitățile celor care sosesc verificând listele aprobated de serviciile secrete israeliene.

Control israelian asupra punctului Rafah

Israelul a preluat controlul punctului de trecere Rafah în mai 2024, la aproximativ 9 luni de la izbucnirea războiului din Gaza. Redeschiderea acestuia a fost una dintre condițiile stabilite în prima etapă a planului propus de președintele american Donald Trump pentru oprirea luptelor dintre Israel și Hamas, după încetarea focului convenită în octombrie 2025.

Oficialii palestinieni susțin că în jur de 100.000 de palestinieni au fugit din Gaza de la debutul războiului, majoritatea în primele 9 luni. Gaza a fost devastată de ofensiva israeliană desfășurată în ultimii doi ani, care a lăsat mare parte din teritoriu în ruine și a deplasat aproape întreaga populație.

