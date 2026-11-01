Proteste violente în Franța în noaptea de Halloween: peste 500 persoane reținute, magazine jefuite. Un polițist a suferit arsuri după un atac cu un cocktail Molotov

Protestele împotriva scumpirilor au degenerat în violențe în mai multe orașe din Franța, în noaptea de Halloween. Cel puțin 511 persoane au fost reținute, magazine au fost jefuite, iar un membru al forțelor de ordine a suferit arsuri după un atac cu un cocktail Molotov.

Franța s-a confruntat sâmbătă, 31 octombrie, cu noi proteste împotriva creșterii costurilor de trai și a reducerilor bugetare, care au fost urmate de confruntări violente între grupuri de manifestanți și forțele de ordine. La Paris, un polițist a fost rănit de un cocktail Molotov, iar în Marsilia mai multe magazine au fost vandalizate sau jefuite, potrivit SkyNews.

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Manifestațiile au avut loc în a treia săptămână consecutivă de mobilizare socială, după ce protestele inițiate de elevi și studenți s-au extins în mai multe regiuni ale țării.

Potrivit Ministerului francez de Interne, aproximativ 320.000 de persoane au participat la demonstrațiile de sâmbătă, dintre care 70.000 la Paris. Organizațiile de tineret au prezentat estimări mai ridicate, indicând aproape 500.000 de participanți la nivel național și aproximativ 200.000 în capitală.

Cele mai multe marșuri s-au desfășurat pașnic, însă incidente au izbucnit spre finalul manifestațiilor în Paris, Marsilia, Nantes, Grenoble și Rennes.

Autoritățile au anunțat reținerea a 511 persoane și efectuarea a peste 40.000 de controale pentru identificarea celor care transportau arme improvizate sau obiecte ce puteau fi folosite în confruntări. Pentru menținerea ordinii publice, Ministerul de Interne a mobilizat aproximativ 70.000 de polițiști și jandarmi în întreaga țară.

Un polițist a fost cuprins de flăcări la Paris. Magazine jefuite și baricade incendiate la Marsilia

Unul dintre cele mai grave incidente s-a produs la Paris, unde un membru al forțelor de ordine a fost lovit de un cocktail Molotov, iar uniforma sa a luat foc în zona piciorului. Imaginile distribuite pe rețelele sociale surprind momentul în care dispozitivul incendiar ajunge în apropierea cordonului de securitate, provocând rănirea agentului.

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Jandarmeria Națională a condamnat atacul și a confirmat că acesta a suferit arsuri la picior.

„Când arunci un cocktail Molotov asupra unui dispozitiv al poliției, eu numesc asta tentativă de omor”, a declarat Laurent Nuñez, ministrul francez de Interne, citat de Le Monde.

Incidentul a provocat reacții și în rândul politicienilor. Jordan Bardella, liderul Rassemblement National, a cerut sancționarea severă a autorului, în timp ce fostul ministru de Interne Bruno Retailleau a denunțat, la rândul său, o presupusă tentativă de omor.

În cursul serii, efective suplimentare de poliție au fost mobilizate în zona Pieței Bastiliei, după apariția unor apeluri pe rețelele sociale pentru organizarea unor manifestații neautorizate.

La Marsilia, aproximativ 10.000 de persoane au participat la un marș neautorizat, iar situația s-a deteriorat după lăsarea întunericului. În cartierul La Plaine, iluminatul public nu mai funcționa, iar mai multe grupuri au ridicat baricade și au aprins focuri pe străzi.

Un reporter Le Monde aflat la fața locului a relatat că elicopterele poliției au survolat zona, folosind proiectoare pentru iluminarea străzilor.

La scurt timp după ora 20:00, sute de polițiști au intervenit dinspre străzile laterale și au utilizat gaze lacrimogene și grenade asurzitoare pentru dispersarea grupurilor violente.

Cel puțin două persoane au fost rănite în timpul incidentelor, potrivit publicației franceze.

În centrul orașului, un magazin Foot Locker a fost jefuit, iar cinci persoane au fost reținute. Alte două spații comerciale, un magazin de vinuri și unul de produse alimentare fine, au fost vandalizate. Persoane neidentificate au pătruns și în incinta grădiniței Saint-Savournin, situată în apropierea cartierului La Plaine.

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Prefectura a respins informațiile potrivit cărora poliția ar fi întrerupt intenționat iluminatul public, precizând că defecțiunile au fost provocate de acte de vandalism comise în noaptea precedentă.

Confruntări au fost raportate și la Nantes, unde grupuri de manifestanți au continuat să atace forțele de ordine după încheierea demonstrațiilor autorizate. Prefectura Loire-Atlantique a anunțat că asupra polițiștilor au fost aruncate proiectile, materiale pirotehnice și cocktailuri Molotov.

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Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene în centrul orașului, inclusiv în apropierea unei intersecții a liniilor de tramvai. Cel puțin 16 persoane fuseseră reținute, potrivit unui bilanț local comunicat anterior.

La Grenoble au fost semnalate incidente la finalul manifestației, în timp ce autoritățile din Lyon au anunțat că situația a fost adusă sub control.

Franța se pregătește de noi greve pe 5 noiembrie. Ministrul de Interne avertizează grupările radicale

Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a acuzat grupări radicale de extremă stânga că au încercat să transforme protestele în confruntări violente și acțiuni de jaf. Potrivit oficialului, grupuri formate din câteva sute de persoane au atacat forțele de ordine și au încercat să pătrundă în zonele centrale ale orașelor după încheierea manifestațiilor.

Nuñez a apărat decizia autorităților de a stabili trasee ale marșurilor în afara unor zone centrale, susținând că măsura a permis desfășurarea protestelor și limitarea riscului de extindere a violențelor.

Ministrul a anunțat că dispozitivele de securitate vor rămâne active pe parcursul nopții, în condițiile în care autoritățile anticipau noi tentative de vandalism și jafuri.

Protestele au pornit din rândul elevilor și studenților, nemulțumiți de costurile ridicate de trai, reducerile bugetare și finanțarea serviciilor publice, dar au atras ulterior și alte categorii profesionale. La Lyon, o angajată a sistemului public de sănătate a declarat pentru Le Monde că problemele semnalate de manifestanți afectează atât educația, cât și spitalele, pe fondul măsurilor de reducere a cheltuielilor.

Participarea la manifestațiile de sâmbătă a fost mai redusă decât în weekendul precedent. Datele autorităților indică aproximativ 410.000 de protestatari pe 24 octombrie, comparativ cu 320.000 pe 31 octombrie.

Organizațiile sindicale pregătesc o nouă zi de greve și demonstrații pentru joi, 5 noiembrie. Sindicatele elevilor și studenților au lansat, de asemenea, apeluri la blocarea unităților de învățământ marți și joi, acuzând Guvernul că nu a oferit răspunsuri concrete revendicărilor tinerilor.