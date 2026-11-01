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Germania, zguduită de proteste violente: haos pe străzi și magazine jefuite. S-au aruncat cu cocktailuri Molotov înspre polițiști. De ce protestează Generația Z

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Protestele organizate în peste 30 de orașe din Germania au degenerat în confruntări cu poliția. La Frankfurt, magazine au fost jefuite, iar asupra forțelor de ordine au fost aruncate cocktailuri Molotov. Tinerii cer investiții în educație și măsuri împotriva scumpirilor.

Zeci de mii de oameni au ieșit sâmbătă, 31 octombrie, pe străzile Germaniei, în cadrul unor manifestații împotriva costurilor ridicate de trai și a politicilor guvernamentale. Protestele, desfășurate inițial pașnic, au fost urmate de violențe în mai multe orașe, unde grupuri de persoane mascate s-au confruntat cu poliția, au vandalizat magazine și au incendiat baricade, potrivit The Associated Press.

Cele mai grave incidente au avut loc la Frankfurt, unde cel puțin două magazine au fost jefuite, iar alte spații comerciale au fost vandalizate. Un martor citat de Reuters a relatat că persoane cu fețele acoperite au spart vitrinele unor magazine și au pătruns în interior, în timp ce forțele de ordine încercau să restabilească ordinea.

Sursa video – X/@NotifNews1

„Tulburările violente continuă. În centrul orașului au fost sparte vitrinele mai multor magazine. Asupra serviciilor de urgență sunt aruncate și cocktailuri Molotov. Îndemnăm toate persoanele aflate în zonă să evite centrul orașului sau să îl părăsească”, a transmis poliția din Frankfurt, într-un mesaj publicat pe X.

Autoritățile din landul Hessa au anunțat că mai mulți polițiști au fost răniți în timpul confruntărilor.

Sursa video – X/@NotifNews1

La Frankfurt, aproximativ 8.000 de persoane au participat la manifestație, potrivit estimărilor poliției. Marșul a fost întrerupt înainte ca participanții să parcurgă întregul traseu autorizat, după incidente repetate în care au fost folosite materiale pirotehnice.

Polițiștii au intervenit cu tunuri cu apă și spray iritant pentru a dispersa grupurile implicate în violențe.

Baricade incendiate la Hamburg și confruntări la Berlin. Proteste în 34 de orașe

Incidente au fost raportate și în alte mari orașe germane. La Hamburg, mai multe baricade au fost incendiate, iar asupra polițiștilor au fost aruncate obiecte și materiale pirotehnice.

La Berlin, forțele de ordine au semnalat atacuri cu sticle, ouă și petarde în apropierea unor zone centrale. Confruntări au avut loc și la Köln, Bremen și Stuttgart, unde poliția a intervenit, în unele cazuri, cu tunuri cu apă. Potrivit AFP, mai mulți agenți au fost răniți după ce grupuri de manifestanți au refuzat să părăsească zonele în care se desfășuraseră protestele.

Autoritățile germane au precizat că majoritatea demonstrațiilor din timpul zilei s-au desfășurat fără incidente, violențele fiind provocate de grupuri care au acționat spre finalul manifestațiilor.

Mobilizarea a fost organizată de mișcarea „Gen Z regelt”, expresie care poate fi tradusă prin „Generația Z preia controlul”.

Proteste violente în Germania - Foto: X@Freistil

Proteste violente în Germania – Foto: X@Freistil

Protestele au fost anunțate în 34 de orașe, printre care Berlin, München, Frankfurt, Hamburg și Köln. Organizatorii au indicat o participare de peste 100.000 de persoane, în timp ce estimările inițiale ale poliției au fost mai reduse.

Înaintea manifestațiilor, peste 180.000 de persoane își exprimaseră online intenția de a participa.

Protestele au coincis cu sărbătoarea Halloween, motiv pentru care autoritățile au mobilizat efective suplimentare de poliție.

Temându-se de repetarea incidentelor violente înregistrate recent în Franța, unele magazine de lux au fost protejate cu panouri din lemn, iar mai mulți comercianți au decis să închidă mai devreme. Măsurile preventive au vizat inclusiv bulevardul Kurfürstendamm din Berlin și zonele comerciale exclusiviste din centrul Frankfurtului.

Sursa video – X/@RadioGenoa

De ce protestează tinerii germani. Guvernul Merz, criticat pentru cheltuielile militare

Manifestațiile au fost organizate pe fondul nemulțumirilor față de politicile economice și sociale ale guvernului condus de cancelarul Friedrich Merz.

Tinerii solicită investiții mai mari în educație și sănătate, măsuri pentru reducerea costurilor de trai, locuințe accesibile și o distribuire mai echitabilă a poverii economice între generații. O altă revendicare privește cheltuielile militare, contestate de o parte dintre manifestanți în contextul planurilor Germaniei de consolidare a capacităților de apărare.

„Suntem astăzi aici pentru a lupta pentru pace și libertate, nu pentru război și constrângere”, a declarat Lina Friedrich, purtătoare de cuvânt a mișcării Gen Z regelt, în timpul protestului de la Berlin.

Un tânăr de 18 ani, care intenționa să participe la manifestația din München, a criticat lipsa unor măsuri guvernamentale care să răspundă problemelor generației sale.

„Guvernul nu a oferit niciun răspuns preocupărilor noastre, în afară de continuarea reducerilor de cheltuieli și impunerea unor poveri suplimentare”, a declarat acesta, într-un mesaj adresat cancelarului Friedrich Merz.

Nemulțumirile au apărut într-o perioadă în care Germania încearcă să își relanseze economia, în timp ce îmbătrânirea populației pune presiune asupra sistemului de pensii și serviciilor publice.

Înaintea protestelor, Ministerul german de Interne a avertizat că organizații extremiste de stânga și grupări cu legături externe ar fi încercat să se alăture mobilizării. Serviciile de protecție a Constituției au semnalat, la rândul lor, implicarea unor organizații radicale în promovarea manifestațiilor.

Ministrul de Interne al landului Hessa, Roman Poseck, a avertizat asupra riscului repetării violențelor înregistrate în Franța.

„Avem cu toții în minte imaginile din Franța: jafuri, clădiri incendiate, vehicule ale poliției în flăcări și atacuri împotriva polițiștilor. Franța nu trebuie să devină un model în această privință”, a declarat Roman Poseck, ministrul de Interne al landului Hessa.

Comentarii 1
  • Mann Chris

    Au dreptate să protesteze , se dau miliarde Ucrainei iar populația trăiește din ce în ce mai greu .taxele se tot măresc iar prețurile la energie se măresc uluitor . Această EU trebuie să dispară , a distrus Europa . Iar povestea ca vin rușii s-au rușii sunt de vină nu mai ține . Politicienii sunt incompetenți!

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