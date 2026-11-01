Alertă ANM de vreme severă, a fost emis un nou cod portocaliu. Zonele lovite de ploi torențiale și vijelii de peste 70 km/h

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, la ora 10:00, un nou cod portocaliu. Este valabil până în data de 2 noiembrie, la ora 10:00.

Vor fi precipitații importante cantitativ în vestul Carpaților Meridionali și în zona submontană a Olteniei. Se vor acumula 50…70 l/mp.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Va ploua, iar la altitudini de peste 1700 m vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 20…40 cm, anunță ANM.

ANM a emis și coduri galbene, vântul va sufla cu putere

În același timp, este valabil și un cod galben emis de ANM.

Până în data de 2 noiembrie la ora 10:00, în județele Dolj, Olt, în zona joasă a județelor Mehedinți, Gorj și Vâlcea, precum și în sudul județului Hunedoara va ploua. Se vor acumula cantități de apă de 25…35 l/mp și izolat de peste 50 l/mp.

Totodată, până în data de 3 noiembrie, la ora 10:00, vântul va sufla cu putere în mai multe zone ale țării.

ANM a emis un cod galben pentru cea mai mare parte a Munteniei și a Dobrogea. Vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…70 km/h.

Cum va evolua vremea în București la început de noiembrie 2026

Începutul lunii noiembrie va fi dominat de nori și precipitații în Capitală. Pentru duminică, 1 noiembrie, prognozele indică maxime în jurul a 11-12 grade Celsius. Luni și marți temperaturile maxime ar putea coborî spre 8-9 grade, în condițiile apariției ploilor.

Miercuri, 4 noiembrie, sunt posibile în continuare precipitații. Din 5 noiembrie vremea ar urma să devină mai uscată, dar nopțile vor fi mai reci.

Scăderea temperaturilor va fi resimțită în special noaptea și dimineața. Pot apărea condiții de brumă, îndeosebi în zonele periferice și pe suprafețele descoperite.

ANM a publicat estimările meteorologice pentru următoarele patru săptămâni, realizate pe baza produselor Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată.