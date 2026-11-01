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Alertă ANM de vreme severă, a fost emis un nou cod portocaliu. Zonele lovite de ploi torențiale și vijelii de peste 70 km/h

Alertă ANM de vreme severă, a fost emis un nou cod portocaliu. Zonele lovite de ploi torențiale și vijelii de peste 70 km/h
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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, la ora 10:00, un nou cod portocaliu. Este valabil până în data de 2 noiembrie, la ora 10:00.

Vor fi precipitații importante cantitativ în vestul Carpaților Meridionali și în zona submontană a Olteniei. Se vor acumula 50…70 l/mp.

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Va ploua, iar la altitudini de peste 1700 m vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 20…40 cm, anunță ANM.

Sursa – ANM

ANM a emis și coduri galbene, vântul va sufla cu putere

În același timp, este valabil și un cod galben emis de ANM.

Până în data de 2 noiembrie la ora 10:00, în județele Dolj, Olt, în zona joasă a județelor Mehedinți, Gorj și Vâlcea, precum și în sudul județului Hunedoara va ploua. Se vor acumula cantități de apă de 25…35 l/mp și izolat de peste 50 l/mp.

Totodată, până în data de 3 noiembrie, la ora 10:00, vântul va sufla cu putere în mai multe zone ale țării.

ANM a emis un cod galben pentru cea mai mare parte a Munteniei și a Dobrogea. Vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…70 km/h.

Sursa – ANM

Cum va evolua vremea în București la început de noiembrie 2026

Începutul lunii noiembrie va fi dominat de nori și precipitații în Capitală. Pentru duminică, 1 noiembrie, prognozele indică maxime în jurul a 11-12 grade Celsius. Luni și marți temperaturile maxime ar putea coborî spre 8-9 grade, în condițiile apariției ploilor.

  • Miercuri, 4 noiembrie, sunt posibile în continuare precipitații. Din 5 noiembrie vremea ar urma să devină mai uscată, dar nopțile vor fi mai reci.
  • Scăderea temperaturilor va fi resimțită în special noaptea și dimineața. Pot apărea condiții de brumă, îndeosebi în zonele periferice și pe suprafețele descoperite.

ANM a publicat estimările meteorologice pentru următoarele patru săptămâni, realizate pe baza produselor Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată.

Prognozele ANM indică o perioadă mai rece la începutul lunii noiembrie în mai multe regiuni ale țării. Inclusiv pentru București, tendința este de scădere a valorilor termice.

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