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Impresia unui blogger italian despre România: „A doua oară am descoperit cu adevărat frumusețea”. Cum le-a închis gura cârcotașilor

Impresia unui blogger italian despre România: „A doua oară am descoperit cu adevărat frumusețea”. Cum le-a închis gura cârcotașilor
Impresia unui blogger italian despre România
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Experiența unui blogger italian legată de țara noastră poate fi lecție de cum trebuie promovată și vândută imaginea României. Luca recunoaște că prima vizită aici nu l-a convins, dar acum până și cârcotașii îi dau dreptate: România „merită văzută toată”.

Italianul adoră să călătorească, iar din această pasiune și-a construit un mod de viață. Este „travel blogger”, adică povestește pe paginile sale de social media despre locurile în care îl poartă pașii.

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„Onoare României!”

Prima dată cât a vizitat țara noastră, nu a fost convins de ce a văzut. Însă, după doi ani, s-a întors pe aceste meleaguri „cu o mentalitate diferită și cu alți ochi”, fapt ce i-a permis să descopere castele, orașe vii și natură neatinsă. Italienii care vin în România aud des întrebarea „Ca să faci ce? Mergi la Budapesta? De ce te duci să vizitezi în România? Nu are nimic!”. Acum, Luca le poate da replica arătând frumusețile locurilor descoperite aici.

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Căsătorit cu o româncă din județul Neamț el a numit cetatea de acolo „o minune în aer liber”. „A doua oară am descoperit cu adevărat frumusețea acestei țări”, spune Luca. Italianul se declară încântat de „orașele supersociabile și cu centre istorice superbe și de natura literalmente neatinsă”. În postările sale, spune că a mai văzut „muzee subterane care devin loc de joacă și „castele cu C mare”.

Tuturor care vor să călătorească în România, bloggerul le dă un sfat: „Ori de câte ori îi veți spune cuiva «Merg în România», vă va întreba: «Ca să faci ce, scuză-mă? Mergi la Budapesta? Nu, scuze, București!?». Dar, eu tocmai m-am întors din regiunea Neamț, soția mea e de acolo… Cetatea Neamț este o minune în aer liber. Onoare României!”.

Cum au reacționat românii, în comentarii

Pe paginile lui de social media, comentariile sunt în marea lor majoritate favorabile României. Un alt utilizator a spus că își notează locul pentru următoarea sa călătorie în străinătate. „Nu trebuie să notezi nimic, ci doar să bifezi de pe listă locurile pe care le-ai vizitat deja, pentru că România merită vizitată toată”, l-a sfătuit Luca.

Altcineva a povestit că s-a întors recent de la București, Brașov și Timișoara: Cât de frumoasă e România? O descoperire foarte frumoasă a unei țări incredibile! Foarte multe cuvinte seamănă cu italiana”. Alții au descris experiența lor prin România ca fiind „una dintre cele mai frumoase călătorii. Anul trecut Brașov, anul acesta Dunărea”.

Printre cei care și-au dat cu părerea au fost și români: „Mândră că m-am născut în această țară minunată, România mea frumoasă!”.

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