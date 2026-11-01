Robert Negoiță cere desființarea Primăriei Generale. Primarul Sectorului 3 susține un model de administrație mai suplu, ca în marile capitale europene

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 al Capitalei, a vorbit despre marile probleme sistemice ale Capitalei. În opinia sa, Primăria Generală a Bucureștiului ar trebui desființată, după modelul unor mari capitale europene.

Reales la conducerea Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiță a descris, într-un interviu acordat Mediafax, modul în care ar trebui administrat Bucureștiul.

Edilul a explicat de ce, din perspectiva experienței sale administrative, PMB consideră că ar trebui desființată. Astfel, liderul social-democrat are o propunere de organizare mai suplă a Capitalei.

„Bucureștiul ar merge mai bine fără Primăria Generală”

Concret, Negoiță propune o schimbare totală a modului în care este administrată Capitala. Astfel, sectoarele ar trebui să gestioneze cele mai multe servicii publice.

Pe de altă parte, transportul și urbanismul ar necesita o coordonare clară, gândită la nivelul întregului oraș, după un model asemănător celui din Bruxelles, capitala Belgiei.

Edilul mai spune că, în această structură, ar începe printr-o reorganizare administrativă. În acest mod, instituțiile ar trebui să funcționeze mai eficient, cu cheltuieli diminuate.

Corupția, o problemă cronică

În aceeași intervenție, Robert Negoiță a vorbit despre modelele altor mari capitale mondiale care îl inspiră. De exemplu, civilizația deosebită pe care a remarcat-o la Tokyo, capitala Japoniei, este unul dintre lucrurile pe care primarul Sectorului 3 și-ar dori să le vadă și în București.

O altă mare problemă identificată de primar este corupția care marchează administrația publică. Amintim că Robert Negoiță a câștigat procesul cu ANAF în această primăvară. Instanța a anulat o datorie fiscală de peste 105 milioane de lei. Completul a anulat parțial decizia de soluționare a contestației nr. 334 din 17 noiembrie 2021. Au fost desființate și decizia de impunere nr. 867213 din 2 decembrie 2009 și raportul de inspecție finscală nr. 867185 din 27 noiembrie 2009.

Hotărârea nr. 835/2026 a fost pronunțată luni, 18 mai 2026. Litigiul dintre Robert Negoiță și ANAF datează din 2009, când autoritățile fiscale au emis raportul de inspecție și decizia de impunere contestate.