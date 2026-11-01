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Ion Cristoiu: Donald Tusk a găsit responsabilul pentru eșecul Lovituricii sale de stat – Rușii!

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„Premierul polonez Donald Tusk, un amestec de Dacian Cioloș cu Diana Buzoianu, peste care s-a presărat nițel Ilie Bolojan pe post de frișcă sau de moț, e de mai multă vreme într-un conflict violent, pe cale de a deveni Război Civil cu președintele”, își începe publicistul Ion Cristoiu cel mai nou jurnal zilnic.

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„Președintele Nawrocki e suveranist, a fost trimis la președinție de partidul principal suveraist, cel care a câștigat parlamentarele cu 35%, dar nu a putut guverna deoarece s-a făcut de către Bruxelles celebrul cordon sanitar, iar premierul este bruxellez: un fel de USR mai scofâlcit, așa.

În ultima vreme, principala disputa cu președintele polonez o reprezintă Tribunalul Constituțional, un fel de CCR, organism pe care dacă îl ai, poți să faci multe lucruri în Polonia. Acest Tribunal e în mâna președintelui.

Donald Tusk, acest Dacian Cioloș care s-a uitat de mai multe ori la Diana Buzoianu, și-a zis că trebuie să îl ia și pentru asta a pus la cale o operațiune de o rară prostie, și anume, a pus o tefelistă de acolo judecătoare, împreună cu alți doi nu au primit jurământul unde trebuiau să îl depună, președintele a respins, teoretic cei trei nu sunt membri ai Tribunalului. Însă ea a decis că e membră, fiind veche, a emis un ordin prin care au fost suspendați președintele și vicepreședintele din care ea nu face parte, și a zis că ea e șefă, pentru că e cea mai veche. Tupeism magistraților tefeliști. Pusă de Donald Tusk, imediat s-au alarmat membrii partidului Lege și Justiție și alți cetățeni, au Venit acolo în fața Tribunalului, mai ales că ea a chemat și Poliția ca să nu îi lase pe președinte și vicepreședinte în instituție. Eu așa ceva nu am mai pomenit. Între timp însă, această Loviturică de stat, Donald Tusk a pus-o la cale profitând de faptul că președintele era plecat spre Senegal.

Președintele, om vital, viguros, a întors avionul, a intrat acolo la Tribunal, ea, tefelista, s-a așezat în ușă, crezând că președintele o sa pună SPP-iștii să o dea la o parte și ea să strige „vai, mi-a făcut o vânătaie pe pulpiță”. Numai că președinrele a fost deștept și a dat-o el la o parte și totul a eșuat. Și atunci, Donald Tusk, în loc să spună, că a fost o greșeală, că „trebuie să reformăm această instituție”, a ținut el o pălălaie de cuvântare în care a zis că de vină sunt…rușii. Rușii! El este atât de nătâng, încât pune la cale o Lovitură de Dănilă Prepeleag, ea eșuează, și, în loc să dreagă busuiocul, dă vina pe ruși”, a mai spus scriitorul.

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