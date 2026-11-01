Volkswagen a luat o decizie radicilă și va suspenda temporar lucrările de dezvoltare a viitorului model electric ID. Golf la sediul său central din Wolfsburg. Măsura survine în cadrul unui amplu program de reducere a costurilor, care prevede eliminarea a 100.000 de locuri de muncă şi închiderea a până la 4 fabrici din Germania.

Volkswagen suspendă lucrările la modelul de Golf electric

Decizia a fost comunicată angajaţilor printr-un memorandum intern semnat de Thomas Schaefer, directorul general al mărcilor de volum ale grupului german, transmite Reuters, citată de News.ro.

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Executivul a recunoscut importanţa simbolică a modelului Golf pentru Volkswagen şi pentru oraşul Wolfsburg. Totuși, a observat că situaţia financiară dramatică a gigantului auto nu mai permite continuarea lucrărilor momentan.

Potrivit documentului consultat de Reuters, uzina din Wolfsburg, una dintre unităţile de producţie proeminente ale grupului, se confruntă cu un deficit de 300 de milioane de euro faţă de obiectivul țintit pentru reducerea costurilor. Fabrica nu se află printre unităţile ameninţate cu închiderea. Totuși, operaţiunile germane ale Volkswagen sunt supuse unor presiuni tot mai mari în direcția creșterii eficienţei.

Gigantul auto se scufundă în datorii

Măsura intervine după ce Volkswagen a raportat joi cea mai mare pierdere trimestrială din ultimul deceniu şi a solicitat din nou sprijinul sindicatelor pentru implementarea restructurării. Relaţiile cu puternicul sindicat IG Metall s-au deteriorat, organizaţia luând în calcul declanşarea unor greve începând cu 1 ianuarie.

Nemulţumirile angajaţilor au luat amploare şi prin noua decizie a mărcii Audi, parte a grupului Volkswagen. Audi va investi 4 miliarde de dolari într-o nouă fabrică din Statele Unite. Proiectul a fost anunţat la un eveniment electoral al preşedintelui american Donald Trump, înainte de aprobarea sa de către conducerea companiei.

Model strategic al viitoarei game electrice Volkswagen

Consiliul reprezentanţilor angajaţilor Volkswagen a declarat că suspendarea lucrărilor preliminare la ID. Golf nu va întârzia lansarea modelului, timpul pierdut urmând să fie recuperat ulterior. Totuși, reprezentanţii salariaţilor au avertizat că blocarea cheltuielilor pentru acest proiect este un nou semn al marilor probleme financiare care afectează grupul.

ID. Golf este considerat unul dintre modelele strategice ale viitoarei game electrice Volkswagen. Acesta ar urma să utilizeze noua arhitectură tehnologică SSP, destinată reducerii complexităţii şi costurilor de producţie. Platforma, a cărei lansare fusese prevăzută iniţial pentru 2026, are deja întârzieri. Ea este esenţială pentru forța producătorului german de a concura cu rivalii chinezi pe piaţa europeană a automobilelor electrice, aflată în plină expansiune.