Prima pagină » Diverse » PSD acuză Consiliul Judeţean Iaşi că a achiziţionat microbuze electrice la preţuri duble faţă de cele de pe piaţă: Este revoltător

PSD acuză Consiliul Judeţean Iaşi că a achiziţionat microbuze electrice la preţuri duble faţă de cele de pe piaţă: Este revoltător

Cristina Corpaci
11 aug. 2025, 19:45, Diverse
PSD acuză Consiliul Judeţean Iaşi că a achiziţionat microbuze electrice la preţuri duble faţă de cele de pe piaţă: Este revoltător

Conducerea PSD Iaşi a afirmat, luni, că, potrivit unor dezvăluiri din presa locală, CJ Iaşi a achiziţionat microbuze electrice la unul din cele mai mari preţuri din ţară, respectiv peste 200.000 de euro bucata, în condiţiile în care preţul real de piaţă nu ar depăşi 90.000-100.000 de euro.

”În timp ce premierul Bolojan cere austeritate oamenilor, PNL Iaşi face dezmăţ cu banii europeni. Diferenţa enormă de preţ nu este doar imorală, ci ridică mai multe suspiciuni, inclusiv favorizarea unui operator economic cu legături politice evidente la vârful PNL. Patronul firmei câştigătoare, Aveuro Internaţional, este fiul şefei Organizaţiei de Femei PNL Prahova, apropiată a baronului liberal Iulian Dumitrescu, anchetat pentru corupţie”, arată conducerea PSD Iaşi.

Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, a afirmat că este ”revoltător” că în timp ce premierul Ilie Bolojan le cere românilor să strângă cureaua şi vorbeşte despre concedieri sau despre blocarea unor investiţii majore, colegii săi de partid ”fac risipă fără limite” din banii europeni.

”Costel Alexe şi PNL Iaşi au girat o achiziţie la dublul preţului real, printr-o licitaţie cu dedicaţie. Este strigător la cer. Aici ar trebui să intervină premierul şi să stopeze risipa din banii publici. Fondurile PNRR trebuie să aducă dezvoltare reală, nu vile şi conturi grase pentru prietenii de partid, în timp ce românii sunt puşi să suporte măsuri de austeritate”, a declarat liderul PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru.

Mediafax
Scandal uriaș! Acuzații grave de spălare de bani zguduie Vaticanul
Digi24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Vacanță cu sfârșit tragic: un copil român a murit dupa ce a fost găsit de părinți în mașina parcată la soare. Șocul termic i-a fost fatal
Mediafax
Veste bună! Unde vor putea călători românii fără viză din 15 august
Click
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Digi24
Unde a fost găsit trupul unui bărbat, dispărut acum 28 de ani în Himalaya. „Corpul era intact”
Cancan.ro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
Fructul supranumit "ginsengul românesc" care are beneficii uriaşe pentru sănătate. Un kilogram costă 35 de lei
KanalD
Școala nu începe pe 8 septembrie: profesorii amenință cu proteste masive din cauza măsurilor de austeritate
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cât costă revizia auto în 2025, după modificarea TVA: „Prețurile vor crește și mai mult”
Descopera.ro
FRUCTELE interzise pentru pisici! Să NU le dai niciodată
Capital.ro
Pensionarii care primesc 6.000 de euro. Banii, plătiți în 10-15 ani. Economistul Adrian Negrescu: O greșeală din punct de vedere strategic
Evz.ro
Regina Elisabeta a luat cu ea secretul lui Harry și Meghan. Dezvăluiri picante scoase din Casa Regală
A1
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Bombardamentele atomice de la Hiroshima și Nagasaki. Din arhivele celui de-Al Doilea Război Mondial