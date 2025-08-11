PSD acuză Consiliul Judeţean Iaşi că a achiziţionat microbuze electrice la preţuri duble faţă de cele de pe piaţă: Este revoltător

Conducerea PSD Iaşi a afirmat, luni, că, potrivit unor dezvăluiri din presa locală, CJ Iaşi a achiziţionat microbuze electrice la unul din cele mai mari preţuri din ţară, respectiv peste 200.000 de euro bucata, în condiţiile în care preţul real de piaţă nu ar depăşi 90.000-100.000 de euro.

”În timp ce premierul Bolojan cere austeritate oamenilor, PNL Iaşi face dezmăţ cu banii europeni. Diferenţa enormă de preţ nu este doar imorală, ci ridică mai multe suspiciuni, inclusiv favorizarea unui operator economic cu legături politice evidente la vârful PNL. Patronul firmei câştigătoare, Aveuro Internaţional, este fiul şefei Organizaţiei de Femei PNL Prahova, apropiată a baronului liberal Iulian Dumitrescu, anchetat pentru corupţie”, arată conducerea PSD Iaşi.

Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, a afirmat că este ”revoltător” că în timp ce premierul Ilie Bolojan le cere românilor să strângă cureaua şi vorbeşte despre concedieri sau despre blocarea unor investiţii majore, colegii săi de partid ”fac risipă fără limite” din banii europeni.