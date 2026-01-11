Dan Dungaciu: „Zelenski pune la dispoziția europenilor viețile soldaților ucraineni”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a discutat despre direcția în care se îndreaptă Uniunea Europeană, relația cu Ucraina și ideea transformării Uniunii Europene într-o federație. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Analistul susține că liderii europeni nu mai reușesc să-și convingă propriile populații. În lipsa sprijinului intern, soluția aleasă este mutarea deciziei politice la nivel federal. Bruxelles-ul devine centrul unde se hotărăște totul.
„Deci noi nu putem să-i convingem pe ăștia ai noștri. Și ei ce vor să facă? Să mute totul la Guvernul Federal Bruxelles, în care n-o să mai știi nimic niciodată despre nimic și despre nimeni. Dar tu, în țara ta, când teoretic mai votezi, mai ieși în stradă, mai protestezi, mai scrii la gazetă, scrii un TikTok, scrii ce vrei tu și îl înjuri pe ăla… Vă dați seama când totul se va muta la Bruxelles. Și totul e atât de netransparent.”, spune acesta.
Marius Tucă a adus în discuție suma de 800 de miliarde de euro, solicitată pe zece ani de către Ucraina. Pentru Dan Dungaciu, această cifră nu este întâmplătoare. Ea reprezintă costul ambiției de a transforma Uniunea Europeană într-o superputere federală.
„Dacă vrei să fii Statele Unite ale Uniunii Europene, costă. Asta costă un preț. Ca să te faci Uniunea Europeană-Federație și ca să nu-ți omori oamenii tăi, că ăștia nu mai știu să lupte, Zelenski spune: Eu îi omor pe ai mei. Dar dați-mi banii să rezistăm. Și Uniunea Europeană plătește că atâta are, doar buget, altceva nu are nimic, în termen militar. Păi nu are nicio idee. Ea vrea să fie Statele Unite ale Uniunii Europene, că este exasperată de mizerabilul de Trump și de mizerabilul de Putin. Și amândoi sunt niște nenorociri și ca să scăpăm de ăștia trebuie să ne facem noi mari puternici, să devenim noi Făt Frumos care omoară cei doi balauri cu foarte multe capete. Și pentru asta domnul Zelenski se pune la dispoziție și zice: da, eu vă las la dispoziție soldații, sângele și carnea ucrainenilor. Asta e de fapt cinismul poveștii acesteia. Și lipsa de logică a acestei gândiri este flagrantă.”, susține invitatul.