Dan Dungaciu: „Zelenski pune la dispoziția europenilor viețile soldaților ucraineni”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a discutat despre direcția în care se îndreaptă Uniunea Europeană, relația cu Ucraina și ideea transformării Uniunii Europene într-o federație. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Vor să mute totul la Bruxelles”

Analistul susține că liderii europeni nu mai reușesc să-și convingă propriile populații. În lipsa sprijinului intern, soluția aleasă este mutarea deciziei politice la nivel federal. Bruxelles-ul devine centrul unde se hotărăște totul.

„Deci noi nu putem să-i convingem pe ăștia ai noștri. Și ei ce vor să facă? Să mute totul la Guvernul Federal Bruxelles, în care n-o să mai știi nimic niciodată despre nimic și despre nimeni. Dar tu, în țara ta, când teoretic mai votezi, mai ieși în stradă, mai protestezi, mai scrii la gazetă, scrii un TikTok, scrii ce vrei tu și îl înjuri pe ăla… Vă dați seama când totul se va muta la Bruxelles. Și totul e atât de netransparent.”, spune acesta.

800 de miliarde pentru Ucraina

Marius Tucă a adus în discuție suma de 800 de miliarde de euro, solicitată pe zece ani de către Ucraina. Pentru Dan Dungaciu, această cifră nu este întâmplătoare. Ea reprezintă costul ambiției de a transforma Uniunea Europeană într-o superputere federală.