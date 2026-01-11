Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Zelenski pune la dispoziția europenilor viețile soldaților ucraineni”

Dan Dungaciu: „Zelenski pune la dispoziția europenilor viețile soldaților ucraineni”

Alexandra Anton Marinescu
11 ian. 2026, 10:00, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Zelenski pune la dispoziția europenilor viețile soldaților ucraineni”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a discutat despre direcția în care se îndreaptă Uniunea Europeană, relația cu Ucraina și ideea transformării Uniunii Europene într-o federație. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Vor să mute totul la Bruxelles”

Analistul susține că liderii europeni nu mai reușesc să-și convingă propriile populații. În lipsa sprijinului intern, soluția aleasă este mutarea deciziei politice la nivel federal. Bruxelles-ul devine centrul unde se hotărăște totul.

„Deci noi nu putem să-i convingem pe ăștia ai noștri. Și ei ce vor să facă? Să mute totul la Guvernul Federal Bruxelles, în care n-o să mai știi nimic niciodată despre nimic și despre nimeni. Dar tu, în țara ta, când teoretic mai votezi, mai ieși în stradă, mai protestezi, mai scrii la gazetă, scrii un TikTok, scrii ce vrei tu și îl înjuri pe ăla… Vă dați seama când totul se va muta la Bruxelles. Și totul e atât de netransparent.”, spune acesta.

800 de miliarde pentru Ucraina 

Marius Tucă a adus în discuție suma de 800 de miliarde de euro, solicitată pe zece ani de către Ucraina. Pentru Dan Dungaciu, această cifră nu este întâmplătoare. Ea reprezintă costul ambiției de a transforma Uniunea Europeană într-o superputere federală.

„Dacă vrei să fii Statele Unite ale Uniunii Europene, costă. Asta costă un preț. Ca să te faci Uniunea Europeană-Federație și ca să nu-ți omori oamenii tăi, că ăștia nu mai știu să lupte, Zelenski spune:  Eu îi omor pe ai mei. Dar dați-mi banii să rezistăm. Și Uniunea Europeană plătește că atâta are, doar buget, altceva nu are nimic, în termen militar. Păi nu are nicio idee. Ea vrea să fie Statele Unite ale Uniunii Europene, că este exasperată de mizerabilul de Trump și de mizerabilul de Putin. Și amândoi sunt niște nenorociri și ca să scăpăm de ăștia trebuie să ne facem noi mari puternici, să devenim noi Făt Frumos care omoară cei doi balauri cu foarte multe capete. Și pentru asta domnul Zelenski se pune la dispoziție și zice: da, eu vă las la dispoziție soldații, sângele și carnea ucrainenilor. Asta e de fapt cinismul poveștii acesteia. Și lipsa de logică a acestei gândiri este flagrantă.”, susține invitatul.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce Nicușor Dan apare singur pe pista aeroportului. Trebuia să fie însoțit de ambasadorul României la Paris”
09:30
Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce Nicușor Dan apare singur pe pista aeroportului. Trebuia să fie însoțit de ambasadorul României la Paris”
EXCLUSIV Valentin Stan: Franța are o tradiție de a bloca popoarele în a-și exercita drepturile suverane
09:00
Valentin Stan: Franța are o tradiție de a bloca popoarele în a-și exercita drepturile suverane
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Tăcerea Rusiei și Chinei în legătură cu Venezuela a fost asurzitoare”
08:30
Dan Dungaciu: „Tăcerea Rusiei și Chinei în legătură cu Venezuela a fost asurzitoare”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce europenii îi atacă pe americani, dar în același timp vorbesc de importanța SUA în pacea din Ucraina”
08:00
Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce europenii îi atacă pe americani, dar în același timp vorbesc de importanța SUA în pacea din Ucraina”
MARIUS TUCĂ SHOW Adrian Severin: „Conflictul dintre SUA și Venezuela nu a început acum, este vechi de câteva decenii”
07:30
Adrian Severin: „Conflictul dintre SUA și Venezuela nu a început acum, este vechi de câteva decenii”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Nu va mai rămâne nimic din NATO. Trebuia să se întâmple asta din 1990”
07:00
Ion Cristoiu: „Nu va mai rămâne nimic din NATO. Trebuia să se întâmple asta din 1990”
Mediafax
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din priză atunci când plouă. Nu este smartphone-ul
Digi24
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024
Cancan.ro
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Adevarul
Ultimul suflet din lagărul Rubla: „La Însurăței ne omora și la Viziru ne îngropa“
Mediafax
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și a 71 de studii
Click
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești
Digi24
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale să fugă în Rusia înainte de capturarea sa
Cancan.ro
Ce alți milionari români se aflau pe lista ucigașilor lui Adrian Kreiner. Thriller real cu filaj dintr-un pod părăsit!
Ce se întâmplă doctore
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Impozitul auto rămâne neschimbat în 2026. Guvernul ignoră anomaliile semnalate de șoferi
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Sute de stele din apropierea Pământului ar putea susține viața

Cele mai noi

Trimite acest link pe