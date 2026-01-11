Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: România nu are capacitatea să aibă o poziție în legătură cu ce s-a întâmplat în Venezuela. A trebuit să preluăm comunicatul lui Kallas

Valentin Stan: România nu are capacitatea să aibă o poziție în legătură cu ce s-a întâmplat în Venezuela. A trebuit să preluăm comunicatul lui Kallas

Malina Maria Fulga
11 ian. 2026, 10:30, Marius Tucă Show

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan critică dur poziția oficială a României în contextul intervenției SUA în Venezuela, acuzând autoritățile române de lipsa capacității de a formula o poziție proprie. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan critică dur comunicatul Ministerului Român de Externe cu privire la poziționarea României în contextul intervenției americane din Venezuela. Punctul de vedere a fost deschis cu o referire la poziția prezentată de vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas. Stan acuză lipsa de capacitate în formularea unei poziții proprii și remarcă, spune el, o oarecare atitudine slugarnică a autorităților române în raport cu Uniunea Europeană.

Hai să-ți arăt dezastrul diplomației românești. Țara care nu are capacitatea să aibă o poziție. Și o să-ți arăt poziția adevărată după aceea. O țară incapabilă să reacționeze. Nu mai vorbim de ăia care sunt puși să gestioneze politic sistemul, s-au deprofesionalizat ca structură la nivel de specialiști. Nu mai ai ministere. Deci, fii atent, hal de poziție: În spiritul declarației făcute de înaltul reprezentant… . Deci noi nu suntem în stare să avem o poziție. Noi avem o poziție în spiritul a ceea ce a spus altcineva. Sunt și ceilalți membri ai Uniunii Europene. Unii mai mici ca noi, unii mai neînsemnați ca noi. Niciunul nu scoate pe goarnă un asemenea cretinism, care este mantra slugărniciei și a prostiei impotente.

Acest analfabetism discreționar, care a pus stăpânire pe toate moleculele active ale intelectului colectiv al unei națiuni, nu mai zic discreditate, încălecate, desființate, dar care abia mai horcăie, făcându-se de râs în halul ăsta, mai rău decât s-au făcut francezii. Noi vorbim în spiritul declarației făcute de nimeni? Ok, suntem membri UE. Vrem să facem și noi politică. Suntem în declarația lor comună. Cum adică, în spiritul? Deci noi nu aveam nicio poziție, dar anunțam că, în spiritul a ceea ce au zis alții, vom fi și noi acolo unde se va ordona o declarație și noi vom executa întotdeauna și la timp.

