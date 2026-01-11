Iată câți bani ajunge să câștige un șofer de TIR în 2026 în România, pe curse interne și internaționale. Anul acesta tot mai mulți români aleg acest domeniu pentru stabilitate și câștiguri consistente, iar diferențele dintre România și alte țări din Uniunea Europeană sunt foarte interesante.

Meseria de șofer de TIR continuă este una căutată de românii care vor un venit bun fără să fi terminat o facultate. Câștigurile nu sunt fixe, deoarece depind de vechime, de tipul curselor (în țară sau în afara ei), de firma angajatoare și de programul de lucru. Dar chiar și în aceste condiții, acest job rămâne printre cele mai bine plătite din zona muncii necalificate, chiar dacă vine la pachet cu mult efort și responsabilitate.

Ca să poți conduce un camion de mare tonaj, sunt necesare mai multe calificări, printre care permis de categoria C și CE, precum și un certificat de competență profesională pentru transportul de marfă. Mai mult, activitatea este strict supravegheată prin tahograf, un aparat care înregistrează timpii de condus, pauzele și perioadele de odihnă, totul pentru siguranța rutieră.

Programul este dur, cu nopți petrecute în parcări, mese rapide și mult stres, dar mulți șoferi spun că veniturile justifică sacrificiile.

În privința banilor, în România, un șofer care face doar curse interne poate ajunge la un salariu lunar de circa 7.000 – 9.000 de lei. Iar cei care lucrează pe transport internațional, pentru firme românești, pot urca până la 12.000 de lei pe lună, la care se adaugă diurne și bonusuri.

Dar în alte state europene, veniturile sunt și mai mari. În Italia, un șofer de TIR încasează între 2.300 și 3.500 de euro pe lună, în vreme ce în Franța sumele pot ajunge până la 3.800 de euro, în funcție de contract. Cele mai bine plătite piețe sunt Suedia, Olanda și Norvegia, acolo unde salariile se situează între 3.000 și 3.500 de euro lunar.

