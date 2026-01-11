Află de ce a făcut închisoare Cătălin Zmărăndescu pentru Gigi Becali. Actualul concurent Power Couple 2026 a recunoscut tot, în urmă cu ceva timp.

Cătălin Zmărăndescu și soția sa, Luiza, sunt concurenți ai emisiunii Power Couple 2026, de la Antena 1. Cei doi sunt împreună de 11 ani și au doi copii: o fetiță pe nume Matilda, în vârstă de 7 ani, și pe Vladimir, în vârstă de 4 ani. Cătălin Zmărăndescu, în vârstă de 52 de ani, mai are doi copii, dintr-o căsnicie anterioară.

Deși viața sa este „așezată” în prezent, soția sa reușind să „îmblânzească bestia”, în viața lui Cătălin Zmărăndescu au fost și clipe mai tumultoase, spre exemplu atunci când a făcut închisoare pentru Gigi Becali, patronal FCSB, care i-a fost angajator. El a lucrat ca bodyguard pentru acesta, cooptându-l în echipa sa după un meci K1 cu unul dintre bodyguarzii latifundiarului, pe care acesta a povestit că l-a „bătut bine”.

În anul 2013, concurentul de la Power Couple, împreună cu alți bodyguarzi ai lui Gigi Becali, au fost condamnați la câte trei ani de închisoare cu suspendare, în dosarul sechestrării hoților de mașini, pe un termen de încarcerare de opt ani.

Ei au fost acuzați că, în noaptea 26 spre 27 ianuarie 2009, instigați de Gigi Becali, „acționand împreună și folosind violența, au imobilizat trei persoane, pe care le-au transportat, împotriva vointei lor, într-un local din orașul Voluntari, județul Ilfov, sechestrandu-le aproximativ două ore si supunându-le la suferințe fizice si psihice„. Toti au fost trimiși în judecată în octombrie 2009, pentru lipsire de libertate în mod nelegal.

Mai precis, în 2009, când lui Becali i-a fost furată mașina, a fost implicat și Zmărăndescu în recuperarea acesteia. În consecință, acesta, alături de Ștefan Dediu și Nicolae Dumitraşcu, a stat în arest preventiv 29 de zile.

Amintim că și Gigi Becali a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare în cazul sechestrarii hoților care i-au furat masina, dupa ce completul de cinci judecători de la Înalta Curte de Casație si Justiție (ICCJ) l-a gasit vinovat de lipsire de libertate.

Ani mai târziu, Cătălin Zmărăndescu a povestit despre relația sa ulterioară cu Gigi Becali, după episodul acesta, semn că l-a iertat pe acesta din urmă, deși a făcut închisoare din cauza lui.

„Am crescut oarecum împreună. Ca imagine, exceptând ultima parte a relaţiei noastre, totul a fost perfect. Domnul Becali nu e atât de rău pe cât se spune. Face şi lucruri bune, dar da, dă şi cu piciorul și face totul praf. De atunci nu ne-am mai întâlnit, așa că nu știu ce va fi. Dar e clar că nu-l voi ocoli, educația mea nu-mi permite să mă port astfel. Ne vom strânge mâna, cel mai probabil. Cu siguranță, nu-l voi evita„, spunea Zmărăndescu, într-un interviu acordat în 2018, pentru DigiSport.ro.

