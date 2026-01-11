Prima pagină » Actualitate » Ger extrem în toată România, inclusiv în București. Temperaturile au scăzut până la -18 grade Celsius și va continua să ningă abundent

11 ian. 2026, 10:31, Actualitate
FOTO - Caracter ilustrativ: colaj Envato

Zeci de judeţe se află sub avertizare de viscol şi ger, duminică dimineața. Ninge de mai multe ore în aproape toată ţara, iar stratul de zăpadă a acoperit şoşelele. Drumarii au intervenit toată noaptea cu utilajele, iar în unele zone temperaturile au scăzut până la -18 grade Celsius. Inclusiv Capitala este afectată de frig și ninsori abundente. În acest timp, porturile de la Marea Neagra sunt închise.

Temperaturi minime înregistrate în această dimineață

  • -18 grade Satu Mare
  • -17 grade Săcuieni (Bihor)
  • -17 grade Supuru de Jos ( Satu Mare)
  • -16 grade Oradea
  • -14 grade Băișoara (Cluj)
  • -13 grade Baia Mare
  • -13 grade Sighetu Marmației
  • -13 grade Ocna Șugatag
  • -13 grade Șiria (Arad)
  • -13 grade Borod (Bihor)
  • -13 grade Holod (Bihor)
  • -13 grade Darabani (Botoșani)
  • -12 grade Zalău
  • -12 grade Huedin (Cluj)
  • -11 grade Rădăuți
  • -11 grade Bârnova (Iași)
  • -10 grade Suceava
  • -10 grade Cluj Napoca

De asemenea, în urma ninsorilor de noaptea trecută, s-a format un strat consistent de zăpadă în mai multe zone ale țării.

Strat de zăpadă (duminică, ora 09:00)

  • 18 cm Alexandria
  • 16 cm Cernavodă
  • 15 cm Giurgiu
  • 14 cm Adamclisi
  • 13 cm Turnu Măgurele
  • 13 cm Bechet
  • 12 cm Călărași
  • 11 cm Constanța
  • 10 cm Caracal
  • 10 cm București Afumați
  • 9 cm București Filaret

De asemenea, meteorologii și autoritățile au emis un avertisment pentru estul țării, unde vântul va atinge rafale de până la 70 km/h, notează Antena 3.

În acest condiţii, populația este sfătuită să evite deplasările și să rămână în locuințe, pentru a preveni accidentele grave.

Vreme deosebit de rece (și) în Bucureşti

Vremea va fi deosebit de rece și în Bucureşti, în următoarele zile, cu ninsori şi temperaturi care vor coborî până la -10 grade Celsius, potrivit prognozei publicate duminică de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), pentru intervalul 11 – 13 ianuarie 2026.

La sfârşitul intervalului de prognoză, grosimea totală a stratului de zăpadă va fi în general de 7-9 centimetri.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 1:30, grosimea stratului de zăpadă depus a fost în medie de 3-4 cm. Ninsoarea va continua şi în orele următoare şi se apreciază că se vor mai depune în general 4 cm. Vântul va sufla slab şi moderat, iar temperatura minimă va fi de -5, respectiv -4 grade Celsius.

În intervalul 11 ianuarie, ora 8:00 – 12 ianuarie, ora 08:00, vremea va deveni deosebit de rece. Cerul va fi noros, şi în special pe parcursul zilei va continua să ningă, dar slab cantitativ şi se va depune strat de zăpadă în general de 2 – 4 cm.

Vântul va sufla slab până la moderat. Maxima termică va fi de -4, -3 grade, iar minima de -6, -5 grade Celsius.

FOTO – Caracter ilustrativ

De asemenea, în intervalul 12 ianuarie, ora 8:00 – 13 ianuarie, ora 10:00, vremea se va menţine deosebit de rece. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -1 grad, iar cea minimă va fi de -10, respectiv -8 grade Celsius.

De altfel, în intervalul 11 ianuarie, ora 1:30 – 13 ianuarie, ora 10:00, municipiul Bucureşti se află sub incidenţa unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, precipitaţii mixte şi polei, ninsori şi strat de zăpadă.

