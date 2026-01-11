Prima pagină » Actualitate » În ce lună poți ieși la pensie, în funcție de data nașterii. Tabel exclusiv pentru femei

În ce lună poți ieși la pensie, în funcție de data nașterii. Tabel exclusiv pentru femei

În ce lună poți ieși la pensie, în funcție de data nașterii. Tabel exclusiv pentru femei

Iată în ce lună poți să ieși la pensie, ca femeie, în funcție de data nașterii. Gândul a făcut un tabel exclusiv pentru femei, pentru a arăta când se poate ieși la pensie, în funcție de data nașterii, între ianuarie și decembrie 2026.

Una din cele mai întâlnite întrebări ale femeilor care trec de vârsta 60 de ani este când pot ieși la pensie. arătăm cine poate ieși la pensie limită vârstă și anticipată în intervalul ianuarie și decembrie 2026.

Astfel, în luna ianurie 2026, poate ieși la pensie de vârstă o femeie născută în iulie 1963, iar la pensie anticipată poate ieși la pensie o femeie născută în ianuarie 1966.

Pentru luna februarie 2026, poate ieși la pensie de limită de vârstă o femeie născută în august 1963, iar la pensie anticipată poate ieși o femeie născută în luna februarie 1966.

În luna martie 2026, poate ieși la pensie de limită de vârstă o femeie născută în luna septembrie 1963, în timp ce la pensie anticipată poate ieși o femeie născută în martie 1966.

Analizează tabelul pentru a vedea când ieși la pensie în 2026, în funcție de data nașterii. Important de precizat este că stagiul complet de cotizare este de 35 de ani.

Penalizarea pentru pensie anticipată, conform legii 360/2023, este în funcție de numărul anilor cu care s-a depășit stagiul complet de cotizare.

