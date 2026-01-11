Anul 2026 a început neașteptat pentru Rusia lui Putin, iar speranțele și scenariile alcătuite prematur au fost, pur și simplu, spulberate de realitate. În urmă cu doar o lună, notează Julia Davis pentru Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA), Serghei Karnauhov, gazda emisiunii „Labirintul lui Karnauhov” de pe canalul Solovyov Live, se lăuda cu încredere că Moscova l-a „fortificat” pe tovarășul venezuelean, președintele Nicolás Maduro.

Folosind cuvinte pe care ulterior le-a regretat, Serghei Karnauhov a spus că „Maduro a luat decizia corectă: a început să se bazeze pe Rusia… Dacă nu ar fi fost Rusia, Venezuela ar fi în flăcări chiar acum”.

Serghei Karnauhov a prezis că, dacă Statele Unite ar încerca s ă acționeze navele americane împotriva Venezuelei, ar putea scufunda toate, folosind o serie de arme ruse ști. El a adăugat: „Cum am reu șit? La un moment dat, se vor face filme despre asta, se vor scrie cărți despre asta”.

În luna ianuarie, după raidul SUA asupra Venezuelei, care s-a capturarea lui Maduro încheiat cu, umilin ța lui Karnauhov a fost restabilită și acesta a presupus cu multă bl ânde țe: „Dac ă Rusia stă în calea Americii, ne va zdrobi și pe noi”.

Margarita Simonyan, șefa RT – fosta Russia Today -, și-a exprimat gelozia față de capacitățile SUA, referindu-se aparent la multiplele încercări eșuate ale Rusiei de a-l răpi sau asasina pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spre deosebire de extragerea rapidă a lui Maduro în Statele Unite.

„ Unde este președintele Rusiei? Ce s-a întâmplat? ”

Într-o emisiune radio intitulată „În detaliu” , politologul Alexander Kazakov i-a sfătuit pe ruși să se bazeze pe principiile filosofului olandez Baruch Spinoza: „Nu plângeți; nu vă indignați”.

Moderatorul Marat Bulatov a intervenit și i-a îndemnat pe concetățenii ruși să nu mai ceară o declarație din partea președintelui rus Vladimir Putin ca răspuns la acțiunile recente ale Americii.

El a spus: „Nu-l căutați pe președintele nostru, deoarece mulți se întreabă chiar acum: «Unde este președintele Rusiei? Ce s-a întâmplat?»”, continuă Julia Davis – editorialistă la The Daily Beast și creatoarea publicației Russian Media Monitor, membră a Academiei de Arte și Științe ale Televiziunii, a Sindicatului Actorilor de Film și a organizației Women In Film.

Bulatov a anticipat corect c ă Putin nu se va grăbi să spună nimic.

În schimb, în ​​remarcile sale televizate din timpul s ărbătorilor de Crăciun ortodox, președintele rus a insinuat că invazia țării sale asupra unei țări vecine nu este doar o „opera țiune specială”, ci o cruciadă condusă de Dumnezeu.

Acest lucru a reafirmat că declarațiile recurente ale mass-media de stat conduse de guvern despre un „r ăzboi sf ânt” sunt o nara țiune de propagandă aprobată de stat.

Evenimentele din noul an i-au trezit la realitate pe purtătorii de cuvânt ai regimului rus.

„În decembrie, decoratul prezentator al televiziunii de stat, Vladimir Soloviov, a fost încântat de rezultatul întâlnirii dintre președintele american Donald Trump și președintele Zelenski. El a prezis că Ucraina va fi pusă pe margine, iar SUA se vor alia cu Rusia împotriva Europei”, continuă Julia Davis.

„ Dacă vom răspunde doar cu note de protest , americanii vor înțelege că totul este permis ”

În schimb, Statele Unite, cu sprijinul forțelor armate britanice, au confiscat un petrolier sub pavilion rusesc în Atlanticul de Nord pe 7 ianuarie. Marinera este descrisă ca făcând parte dintr-o flotă din umbră care transportă petrol pentru Venezuela, Rusia și Iran, pentru a eluda sancțiunile americane.

Agenția de presă de stat TASS a relatat despre solicitări din partea Ministerului de Externe al Rusiei, „săgețile” fiind îndreptate către Statele Unite.

„Ținând cont de rapoartele conform cărora în echipaj se află cetățeni ruși, cerem părții americane să le asigure un tratament adecvat și uman, să le respecte cu strictețe drepturile și interesele și să nu pună obstacole pentru întoarcerea lor cât mai rapidă în Patria Mamă”, a cerut Ministerul rus de Externe.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că echipajul ar putea fi supus urmăririi penale în SUA.

În timpul emisiunii sale din 7 ianuarie, Karnauhov a remarcat: „Reacția din Rusia la arestarea navei noastre este foarte zgomotoasă, mai ales în rândul experților. Aceștia încep să ceară măsuri dure din partea guvernului. Oamenii spun că totul începe cu lucruri mărunte. Dacă vom răspunde doar cu note de protest, gesticulând cu mâinile și trasând liniile noastre roșii care au dispărut de mult, americanii vor înțelege că totul este permis”.

„ Bloggerii Z” influenți și extremiști ai Rusiei , tulburare maximă

În timpul emisiunii sale din 8 ianuarie, moderatorul Armen Gasparyan a vorbit despre „o nemulțumire puternică” în rândul telespectatorilor săi cu privire la Venezuela și la confiscarea navei.

Aceștia au scris pe adresa emisiunii în număr semnificativ, pentru a-și exprima supărarea și pentru a se plânge că „Donald Trump nu a reușit să le îndeplinească așteptările”, a spus Gasparyan.

Acesta a mai spus că telespectatorii ruși erau furioși pentru că unii propagandiști de stat (pe care i-a numit „anumiți proști”) i-au convins că relația dintre SUA și Marea Britanie era ruptă, lucru contrazis de operațiunea militară comună de preluare a Marinerei. Potrivit lui Gasparyan, rușii credeau că „deteriorarea relațiilor dintre Palatul Buckingham și Trump” era atât de gravă încât această alianță era moartă”.

„Bloggerii Z” influenți și extremiști ai Rusiei au fost atât de tulburați de ultima turnură a evenimentelor, încât unii s-au întrebat dacă președintelui american ar trebui „să i se permită să trăiască fizic restul mandatului său”.

Într-o postare pe X, ideologul ultranaționalist Alexander Dugin a scris că Rusia este pregătită de război total cu Occidentul.

„Așa-numitul acord de pace cu Ucraina a fost imposibil de la bun început. A fost o pură pierdere de timp. Rusia este acum pregătită moral pentru un război radical, în toată regula, cu Occidentul”, a scris Alexander Dugin.

