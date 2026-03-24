(P)Vlad Popescu Piedone: „Aţi semnalat, noi am acţionat. Curăţăm parcurile Sectorului 5”

De ceva timp, administraţia de scetor a mobilizat mai multe echipe din cadrul societății Amenajare Edilitară S5, care au intervenit pentru igienizarea și întreținerea parcurilor.

Printre activitățile desfășurate se regăsesc şi cele de reparaţie a băncilor, operațiuni de greblare, văruirea pomilor și tunderea arbuștilor.

„Îmi doresc ca fiecare parc din sectorul nostru să fie un loc curat și primitor, unde oamenii să vină cu drag și să se simtă bine. Să vadă că spațiile verzi sunt curățate și întreținute corespunzător. Implicarea dumneavoastră contează! Sesizările și sugestiile primite ne ajută să intervenim mai rapid și mai eficient acolo unde este nevoie”, transmite comunităţii primarul Vlad Popescu Piedone.

