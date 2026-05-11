Așa se fură motorina la STB. Imagini exclusive cu un șofer care extrage carburant cu furtunul direct în bidon, dintr-un autobuz Citaro. Filmarea stil „paparazzi” este realizată de un alt angajat

Nicolae Oprea
Gândul a intrat în posesia unei filmări din autobaza STB Nordului, acolo unde oamenii legii au descoperit că recent s-a furat o tonă de motorină. În imagini se poate vedea cum șoferul STB extrage motorina din rezervor cu furtunul, direct într-un bidon. Potrivit surselor Gândul, șoferii s-au turnat între ei, iar intriga ar fi plecat de la o relație extraconjugală în interiorul autobazei.

Se fură motorină la STB exact ca pe vremuri, prin metoda deja consacrată: cu furtunul, direct în bidoane.

Furt din rezervor, ca pe vremuri

Asta se poate vedea din imaginile video publicate în exclusivitate de Gândul.

Potrivit surselor Gândul, filmarea este realizată de către un coleg al celui care fură motorina, pe care l-a denunțat ulterior.

În autobazele STB se fură de ani de zile

Reprezentanți ai STB au precizat pentru Gândul că rezervoarele au senzori care se declanșează atunci când din tancurile autobuzelor se extrag 5 litri de carburant.

„Ce făceau acei șoferi se numește găinărie. Nu înțeleg cum au reușit să extragă motorina din rezervoare. În momentul în care dispar 5 litri de carburant, în sistemul electronic de supervizare apare un soi de alarmă. Poate au reușit asta cu ajutorul celor care monitorizează aplicațiile anti-furt”, a declarat pentru Gândul Valer Ciobănescu, președintele Sindicatului Transpublic din STB.

Nu este pentru prima dată când șoferii sunt filmați în timp ce fură motorină din rezervoarele autobuzelor.

Filmare la indigo, publicată de Gândul în 2021

În 2021, Gândul a publicat o filmare aproape identică în care un șofer este surprins în timp se sustrage carburant din rezervorul unui Citaro. Imaginile pot fi văzute AICI.

Surse administrative au dezvăluit în exclusivitate pentru Gândul că șoferii care  furau motorină din rezervoarele autobuzelor STB s-ar fi turnat între ei, din răzbunare. Se pare că angajații regiei de transport public nu s-ar mai fi înțeles între ei, iar la mijloc ar fi vorba și de o răzbunare, ca urmare a unei relații extraconjugale la locul de muncă.

„La mijloc este un caz de răzbunare. Asta din cauza unui triunghi amoros și din cauza geloziei, dintre trei colegi, doi bărbați și o femeie”, au dezvăluit sursele Gândul.

În portbagajul unui angajat STB s-au găsit filtre de la autobuzele Otokar

Pe de altă parte, surse din conducerea STB spun, în exclusivitate pentru Gândul, că pe lângă combustibil, unii șoferi furau și piese de la autobuze.

De exemplu, în portbagajul unui angajat STB s-au găsit filtre de la autobuzele Otokar.

Mai mult, spun sursele Gândul, motorină s-ar sustrage din toate autobazele din București. Nu doar de la Nordului, acolo unde au descins, joi, oamenii legii.

Percheziții în București, Ilfov, Giurgiu și Dâmbovița: zeci de șoferi STB, vizați. Ar fi furat combustibil și piese auto

În cursul zilei de 7 mai 2026, polițiștii au pus în executare 20 de mandate de percheziție domiciliară în Municipiul București și alte 3 județe. A fost deschis un dosar penal pentru furt calificat. Pe lista suspecților se află 21 de șoferi STB care ar fi furat combustibil și piese auto din autobaza Nordului.

Este vorba despre suspecți cu vârstele cuprinse între 35 și 55 de ani. În urma perchezițiilor, au fost găsite mai multe bunuri de interes în cauză. Printre acestea, au găsit și peste o tonă de lichid, ce părea a fi combustibil.

Celor 20 de șoferi STB li s-a dispus interdicția de a profesa. De asemenea, au fost plasați sub control judiciar. Aceștia sunt acuzați că au furat o tonă de motorină.

