Ramona Ioana Bruynseels (deputat AUR): „Statul a lipsit! Rușine să vă fie că ne-ați adus aici”

Ramona Ioana Bruynseels (deputat AUR) a comentat incidentul cu drona căzută pe un bloc la Galați și a trecut în revistă faptul că, săptămâna trecută, în Estonia, „un pilot român a doborât o dronă rusească în cadrul misiunii NATO de Poliție Aeriană din statele baltice. A putut. A existat voință. A existat decizie. A existat reacție”. În continuare, ea se întreabă ce face MAE, ce fac Bolojan și Miruță, în acest sens.

„Patru ani de război la granițele României, zeci de incidente pe teritoriul național, iar azi-noapte, o dronă a căzut pe un bloc de locuințe din Galați. Drona a fost urmărită de radare. F-16-urile au decolat. Piloții au avut autorizație de angajare. Și, cu toate acestea, oameni din Galați s-au trezit cu războiul în casă.

„În Estonia, săptămâna trecută, un pilot român a doborât o dronă rusească în cadrul misiunii NATO de Poliție Aeriană din statele baltice. A putut. A existat voință. A existat decizie. A existat reacție. Departe de casă, un român a apărat cerul unui stat aliat. Acasă, în România, n-a putut nimeni, pentru că, evident, nu e vorba de capacitatea piloților noștri, ci de instrumentele pe care le au la dispoziție.

Polonia a invocat articolul 4 când și-a simțit securitatea amenințată. Și-a adaptat regulile de angajare. Și-a apărat cetățenii. Noi ce facem, dle Bolojan? Ce facem, dle Miruță? Ce face MAE, doamnă Țoiu? Pentru că nu ajunge să spuneți că „monitorizați situația” și că „sunteți în deplină coordonare cu aliații” în timp ce un cetățean român se trezește dimineața cu o explozie deasupra dormitorului.

Acum doar două săptămâni, în Letonia, după ce două drone ucrainene rătăcite au pătruns în spațiul aerian al țării și s-au prăbușit peste un depozit de carburant, fără victime civile, fără un bloc de locuințe lovit, ministrul Apărării și apoi premierul au plecat acasă, asumându-și politic responsabilitatea pentru o apărare aeriană care nu și-a făcut treaba.

La două săptămâni distanță, în România, o dronă rusească cade peste un bloc din Galați, iar voi continuați să stați pe scaune și să semnați communicate”, a declarat deputatul, potrivit partidulaur.ro.

Deputatul AUR a mai ținut să precizeze faptul că „ne împrumutăm pentru trei generații ca să ne înzestrăm armata. Pentru ce război, dacă nu pentru acesta, care se desfășoară de patru ani la granița noastră? Care este, de fapt, logica unei strategii de înzestrare ce nu reușește, după patru ani, să ofere României capacitatea elementară de a detecta, urmări și doborî o dronă care intră peste casele oamenilor?”.

„Începând de astăzi, mă aflu la Sesiunea Adunării Parlamentare NATO de la Vilnius. Voi ridica această situație în dialogul cu Secretarul General Adjunct al NATO, Radmila Shekerinska.

Românilor nu le pasă de comunicate. Și au tot dreptul să nu le pese de explicațiile voastre, pentru că datoria de a-i apăra a fost a statului. Și statul a lipsit. Rușine să vă fie că ne-ați adus aici”, a declarat deputatul AUR, Ramona Ioana Bruynseels.

