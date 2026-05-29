„Rusia pregătește un nou atac la scară largă”. Zelenski le cere aliaților să nu întârzie livrările de „rachete antibalistice” în Ucraina

Președintele Volodimir Zelenski a venit cu o declarație pe contul său de X în care a avertizat că Rusia pregătește un nou atac masiv asupra Ucrainei.

„Avem date de informații care indică faptul că Rusia se pregătește pentru un nou atac masiv.”

Zelenski le cere aliaților să nu întârzie livrările de „rachete antibalistice”

Zelenski a îndemnat partenerii să accelereze livrările promise de apărare aeriană, în special sisteme antibalistice, și să intensifice presiunea sancțiunilor asupra Moscovei.

„Este important ca toți partenerii noștri să știe ce se întâmplă și că Rusia continuă să se bazeze pe rachete și pe continuarea războiului, nu pe măsuri diplomatice.

În primul rând, aceasta înseamnă că este nevoie de o presiune suplimentară asupra sancțiunilor asupra Rusiei și că implementarea acordurilor noastre de apărare aeriană cu partenerii nu poate fi amânată.

Am discutat sarcinile relevante cu ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Andrii Sybiha – ce trebuie făcut în următoarele săptămâni și ce măsuri ale partenerilor pot sprijini cel mai eficient apărarea noastră. Apărarea antibalistică este sarcina cheie.

De asemenea, pregătim propunerile noastre detaliate pentru un nou pachet de sancțiuni europene și măsuri suplimentare împotriva eludării sancțiunilor existente. Le mulțumesc tuturor celor care ajută la protejarea vieții!”, a scris Zelenski.

