Prima pagină » Știri externe » „Rusia pregătește un nou atac la scară largă”. Zelenski le cere aliaților să nu întârzie livrările de „rachete antibalistice” în Ucraina

„Rusia pregătește un nou atac la scară largă”. Zelenski le cere aliaților să nu întârzie livrările de „rachete antibalistice” în Ucraina

„Rusia pregătește un nou atac la scară largă”. Zelenski le cere aliaților să nu întârzie livrările de „rachete antibalistice” în Ucraina
Volodimir Zelenski | Foto - Mediafax
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Președintele Volodimir Zelenski a venit cu o declarație pe contul său de X în care a avertizat că Rusia pregătește un nou atac masiv asupra Ucrainei.

„Avem date de informații care indică faptul că Rusia se pregătește pentru un nou atac masiv.”

Zelenski le cere aliaților să nu întârzie livrările de „rachete antibalistice”

Zelenski a îndemnat partenerii să accelereze livrările promise de apărare aeriană, în special sisteme antibalistice, și să intensifice presiunea sancțiunilor asupra Moscovei.

„Este important ca toți partenerii noștri să știe ce se întâmplă și că Rusia continuă să se bazeze pe rachete și pe continuarea războiului, nu pe măsuri diplomatice.

În primul rând, aceasta înseamnă că este nevoie de o presiune suplimentară asupra sancțiunilor asupra Rusiei și că implementarea acordurilor noastre de apărare aeriană cu partenerii nu poate fi amânată.

Am discutat sarcinile relevante cu ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Andrii Sybiha – ce trebuie făcut în următoarele săptămâni și ce măsuri ale partenerilor pot sprijini cel mai eficient apărarea noastră. Apărarea antibalistică este sarcina cheie.

De asemenea, pregătim propunerile noastre detaliate pentru un nou pachet de sancțiuni europene și măsuri suplimentare împotriva eludării sancțiunilor existente. Le mulțumesc tuturor celor care ajută la protejarea vieții!”, a scris Zelenski.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Péter Magyar, prima victorie majoră la Bruxelles. Premierul maghiar obține deblocarea a 16,4 miliarde de euro pentru Ungaria
16:18
Péter Magyar, prima victorie majoră la Bruxelles. Premierul maghiar obține deblocarea a 16,4 miliarde de euro pentru Ungaria
REACȚIE Keir Starmer susține că incidentul de la Galați este „o încălcare gravă a spațiului aerian al NATO”. „Rusia nu are respect pentru suveranitatea vecinilor săi“
16:05
Keir Starmer susține că incidentul de la Galați este „o încălcare gravă a spațiului aerian al NATO”. „Rusia nu are respect pentru suveranitatea vecinilor săi“
NEWS ALERT Medvedev, după prăbușirea dronei ruse în Galați: „Cetățeni UE, autoritățile voastre au intrat în război cu Rusia. Somnul liniștit s-a terminat”
15:36
Medvedev, după prăbușirea dronei ruse în Galați: „Cetățeni UE, autoritățile voastre au intrat în război cu Rusia. Somnul liniștit s-a terminat”
TENSIUNI Cancelarul german denunță Rusia pentru incursiunea „imprudentă” a dronelor în România: „Suntem pregătiți să apărăm fiecare cm din teritoriul NATO”
15:29
Cancelarul german denunță Rusia pentru incursiunea „imprudentă” a dronelor în România: „Suntem pregătiți să apărăm fiecare cm din teritoriul NATO”
REACȚIE Putin a fost informat despre incidentul cu drona din România. Kremlinul reacționează după decizia luată de Nicușor Dan
15:24
Putin a fost informat despre incidentul cu drona din România. Kremlinul reacționează după decizia luată de Nicușor Dan
NEWS ALERT Maria Zaharova amenință Bucureștiul cu „măsuri de retorsiune“ după închiderea Consulatului Rusiei de la Constanța
15:13
Maria Zaharova amenință Bucureștiul cu „măsuri de retorsiune“ după închiderea Consulatului Rusiei de la Constanța
Mediafax
NASA dezvăluie aproape 6.000 de lumi ascunse în galaxie
Digi24
Cum prezintă propaganda rusă cazul dronei care a lovit blocul din Galați
Cancan.ro
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie 2026
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
Ungaria vrea România în Grupul de la Vișegrad. Avertisment din Elveția: „Să nu se folosească de acest format pentru influență”
Mediafax
Rusia a avertizat cu o zi înainte de căderea dronei la Galați. Ce l-a nemulțumit pe Putin
Click
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar
Digi24
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă
Cancan.ro
BREAKING! O dronă s-a prăbușit peste un bloc în Galați! EXPLOZIE, urmată de un incendiu
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cine va plăti mai mult pentru RCA în 2026?
Descopera.ro
Cât de aproape suntem de călătoriile interstelare rapide?
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
A fost descoperit un nou melc de mare mic și colorat

Cele mai noi

Trimite acest link pe