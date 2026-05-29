Fostul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană, avertizează că lipsa de dotări militare şi tehnologice şi un mecanism adecvat de achiziţii care să răspundă evoluției unui război modern înseamnă o vulnerabilitate care trebuie contracarată cât mai rapid.

Fostul secretar general adjunct al NATO a publicat un comentariu pe contul său de Facebook, în care avertizează că explozia dronei rusești la Galați de vineri noaptea reprezintă indubitabil cel mai grav incident provocat de drone ruseşti pe teritoriul României de la începutul războiului cu Ucraina.

Mircea Geoană îndeamnă autoritățile la maximă responsabilitate în acest caz, căci ar putea fi un semnal din partea Rusiei că lucrurile pot degenera.

„Cel mai grav incident provocat de drone ruseşti pe teritoriul României de la începutul războiului cu Ucraina trebuie tratat cu toată seriozitatea de către autorităţile competente şi la nivelul Alianţei Nord-Atlantice. El demonstrează atât riscul de escaladare a conflictului din partea Federaţiei Ruse, cât şi inadecvarea sistemelor de senzori şi interceptoare specifice războiului anti-drone atât în România, cât şi pe zone ale flancului estic limitrofe Ucrainei”.

„Lipsa de dotări militare şi tehnologice şi un mecanism adecvat de achiziţii – o vulnerabilitate”

În egală măsură, mai observă fostul ministru de Externe și fost prezidențiabil, lecția celor 4 ani de război arată deficite serioase pentru țările aliate. Concret, e vorba de lipsa de dotări corespunzătoare și de un mecanism optim de achiziții în apărare.

„Întârzierile în însuşirea lecţiilor învăţate din aceşti 4 ani de război în Ucraina şi lipsa de dotări militare şi tehnologice şi un mecanism adecvat de achiziţii capabile să răspundă acestei transformări a caracterului războiului modern creează o vulnerabilitate care trebuie înlăturată neîntârziat în ţară cât şi la nivel aliat”, a mai scris Geoană.

