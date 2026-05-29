Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță rămân în arest. Înalta Curte a respins ca nefondate contestațiile celor doi. Procurorul Niță a creat divergența în decizia ICCJ

Adina Anghelescu
Prin complet de divergență, ICCJ a decis vineri că cele două contestații formulate de procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță sunt nefondate.

Din conținutul deciziei, reiese că problema care a creat divergență între cei doi judecători în urmă cu două zile a fost legată de Teodor Niță.  Contestațiile au fost respinse ca nefondate, iar cei doi rămân în arest în baza acuzațiilor de trafic influență în form[ continuată (Gigi Ștefan) și instigare la abuz în serviciu (Teodor Niță).

Decizia instanței

„În unanimitate:

Respinge, ca nefondată, contesta?ia formulată de inculpatul Ştefan Gigi Valentin împotriva încheierii nr. 215 din data de 15 mai 2026, pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, în dosarul nr. 947/1/2026.

În majoritate:

Respinge, ca nefondată, contestația formulată de inculpatul Niţă Teodor împotriva încheierii nr. 215 din data de 15 mai 2026, pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, în dosarul nr. 947/1/2026.

Obligă contestatorii inculpaţi la plata sumei de câte 300 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa din Camera de consiliu, astăzi, 29 mai 2026.

Cu opinia separată a doamnei judecător în sensul:

Admiterii contestaţiei formulate de inculpatul Niţă Teodor împotriva încheierii nr. 215 din data de 15 mai 2026, pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, în dosarul nr. 947/1/2026, desfiinţării, în parte a încheierii contestate, respingerii propunerii formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de luare a măsurii arestării preventive faţă de inculpatul Niţă Teodor, punerii de îndată în libertate a acestuia de sub puterea mandatului nr.2/U din 15 mai 2026 emis de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a rămânerii cheltuielilor judiciare ocazionate de formularea contestaţiei în sarcina statului”, este decizia ICCJ.

