Ministerul Apărării eșuează să ofere un motiv întemeiat pentru care nu a doborât drona, prăbușită peste blocul din Galați: „Rămâneți calmi"

Ministerul Apărării eșuează să ofere un motiv întemeiat pentru care nu a doborât drona, prăbușită peste blocul din Galați: „Rămâneți calmi”

Ruxandra Radulescu
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a publicat două clipuri, în care încearcă să explice cetățenilor de ce nu a doborât drona care a intrat în spațiul aerian al României și s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați. Amintim că la momentul incidentului, piloții celor două aeronave F16 au avut permisiunea de a degaja ținta.

În una dintre postări, o reprezentantă MApN invocă „evitarea unui risc suplimentar pentru populație”, ca motiv pentru faptul că drona prăbușită peste blocul din Galați nu a fost doborâtă de cele doup aeronave F16 ale Forțelor Aeriene Române.

„Știu că mulți dintre voi vă întrebați de ce nu am reușit să doborâm drona. Misiunea Armatei României este să îi protejeze pe oameni.

De aceea, fiecare decizie pe care o luăm urmărește în primul rând siguranța cetățenilor și evitarea oricărui risc suplimentar pentru populație.

Cel mai important lucru pentru un militar, nu este tehnica pe care o are la dispoziție, ci faptul că oamenii și teritoriul pe care le apără sunt în siguranță”, afirmă o reprezentantă a MApN în clipul video.

MApN: „Rămâneți calmi”

În al doilea clip, postat la foarte scurt timp, un reprezentant MApN îi asigură pe cetățeni că „situația este tratată cu seriozitate” și îndeamnă populația să rămână calmă.

„Aveți încredere că tratăm această situație cu toată seriozitatea. Rămâneți calmi, informați-vă din surse oficiale și aveți grijă de cei dragi. Noi ne vom face în continuare datoria, astfel încât viața să își urmeze cursul firesc (…) Siguranța oamenilor rămâne cea mai importantă misiune a noastră”, se arată în mesaj.

Dosarul incidentului cu dronă militară de la Galați a fost preluat de Parchetul General

