Rețeta de castraveți murați, propusă de chef Roxana Blenche. Gazda emisiunii Hello Chef de la Antena 1, Roxana Blenche, a împărtășit urmăritorilor săi din mediul online rețeta de castraveți murați.

Aspectul cel mai important în privința castraveților murați în saramură este să rămână crocanți și să evitați ca aceștia să se înmoaie.

Rețeta de castraveți murați, propusă de chef Roxana Blenche. Ingrediente

– castraveți

– hrean proaspăt

– cimbru proaspăt

– mărar uscat

– frunze de dafin

– boabe de muștar

– boabe de piper negru

– apă

– sare neiodată

– oțet

Mod de preparare

„Am luat castraveții, i-a spălat pe toți foarte bine, hreanul de asemenea și l-am curățat. Borcanele, după ce le-am sterilizat, în fiecare am pus câte o crenguță de cimbru proaspăt, foarte puțin cimbru, câte două, trei bucăți de hrean proaspăt, mărar uscat, câte o frunză de dafin, boabe de muștar și boabe de piper negru.

Am așezat castraveții, după care m-am dus în casă și i-am pus la fier. La 5 litri de apă, 8 linguri de sare neiodată cu vârf, am lăsat-o să se răcească și am adăugat-o peste castraveți. Peste fiecare borcan cu castraveți am mai adăugat câte o linguriță foarte mică de oțet. I-am lăsat cu capacele puse de formă, să fermenteze, trei zile.

După trei zile, l-am chemat pe Cătălin să strângă capacele și le las la loc întunecat. Uiați așa au fost tulburi, dar spre final va fi foarte bine, așa că nu vă panicați”, explicată chef Roxana Blenche în videoclipul de pe pagina ei de Facebook.