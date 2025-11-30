Prima pagină » Diverse » Rețeta tradițională spaniolă de Paella, pe care poți să o faci acasă. Ce trebuie să știi despre acest preparat celebru, sățios și delicios

30 nov. 2025
Rețeta tradițională spaniolă de Paella, pe care poți să o faci acasă. Ce trebuie să știi despre acest preparat celebru, sățios și delicios
FOTO - Caracter ilustrativ: Envato

Paella este un celebru preparat specific bucătăriei spaniole, aromat, sățios și delicios, pe care poți să îl faci și tu acasă. Mai exact, este un preparat pe bază de orez originar din Valencia, fiind popular în toată lumea.

Numele provine din cuvântul valencian pentru „tigaie”. Tigaia tradițională pentru paella este rotundă, joasă, largă și are câte un mâner scurt pe fiecare parte, precizează Știrile Pro TV.

Ingrediente esențiale pentru paella

Paella poate conține orice combinație de carne și fructe de mare (precum pui, chorizo, iepure, creveți, scoici, anghilă sau porc) și legume (cum ar fi ceapă, ardei gras, mazăre și fasole).

Toate tipurile de paella conțin orez asezonat cu șofran, un condiment blând care dă preparatului nuanța aurie caracteristică.

Tipuri de paella

Există mai multe tipuri de paella, cele mai cunoscute sunt:

  • Paella Valenciana este cel mai vechi tip de paella. Versiunile moderne conțin adesea pui, iepure, porc, fasole, roșii și anghinare de sezon.
  • Paella de Marisco, sau paella cu fructe de mare, se face de obicei cu creveți, homar, calamar, scoici, midii și alte fructe de mare. Este foarte populară vara.
  • Paella Mixta, care combină carne și fructe de mare, este un amestec între paella cu carne și paella cu fructe de mare. Este una dintre cele mai răspândite variante în lume.
  • Paella Negra este complet neagră, deoarece se gătește cu cerneală de calamar. Este o altă variantă de paella cu fructe de mare.
  • Paella de Verduras, sau paella vegetariană, conține doar legume (fasole verde, mazăre, roșii, ardei gras, anghinare de sezon și altele), fără carne.
    Rețetă de paella

Ingrediente pentru paella:

  • 3 căței usturoi
  • 60 g ceapă (aprox. 1/2 ceapă medie)
  • 75 g ardei roșu (aprox. 1/2 ardei)
  • 150 g calamar curățat
  • 360 g creveți jumbo cruzi, curățați
  • 200 g midii proaspete, curățate (8 bucăți)
  • 80 ml ulei de măsline extravirgin
  • 100 g sos de roșii
  • paprika dulce afumată spaniolă
  • 600 ml supă de pește
  • șofran, fire sau pudră
  • 200 g orez rotund nefiert
  • 2 felii de lămâie
  • 15 g pătrunjel tocat mărunt

Paella – mod de preparare:

Se toacă usturoiul, ceapa și ardeiul roșu, apoi se taie calamarul în pătrate mici. Încălzește tigaia pentru paella la foc mediu-mare și pune uleiul de măsline.

După un minut, asezonează uleiul cu sare și adaugă calamarul. Amestecă și gătește 1-2 minute, apoi scoate-l și pune-l deoparte.

Pune ceapa și usturoiul în tigaie, amestecă cu uleiul și, după un minut, adaugă ardeiul tocat. Amestecă până se sotează uniform.

După trei minute, adaugă sosul de roșii și condimentează cu paprika dulce afumată, sare și piper. Amestecă bine și după două minute, când sosul s-a îngroșat, pune calamarul înapoi în tigaie și amestecă. Toarnă supa de pește și adaugă șofranul.

Când supa începe să fiarbă, adaugă orezul și amestecă pentru distribuție uniformă. După 5-6 minute, pune creveții și midiile curățate.

După încă 5 minute, redu focul la mediu-mic și lasă să fiarbă până când orezul absoarbe toată supa.

Dă apoi focul la mediu-mare 1-2 minute pentru a obține socarratul (crusta crocantă), scoate tigaia de pe foc și acoper-o.

După 5 minute, ia capacul și garnisește paella cu felii de lămâie și pătrunjel tocat mărunt.

Bowl of seafood paella

FOTO – Caracter ilustrativ: Envato

Orezul scurt și rotund, tip bombă, este ideal pentru paella deoarece absoarbe de trei ori volumul său în apă, ceea ce înseamnă că absoarbe multă aromă, nu se lipește și nu se crapă. Dacă nu ai orez bomba, poți folosi orice alt tip cu bob scurt sau mediu.
Condimentele

Paella își capătă nuanța aurie frumoasă datorită șofranului, care îi conferă un gust pământos, dulce și ușor mosc. Alte condimente esențiale sunt paprika, rozmarin, ardei cayenne și usturoi.

FOTO – Caracter ilustrativ: Envato

Cele mai noi