România, țara „rablelor vopsite”. Suntem campioni și la manipularea kilometrajului mașinilor second hand

Frauda prin manipularea kilometrajului și ascunderea daunelor continuă să fie o problemă majoră pe piața mașinilor second-hand din România. Țara noastră se menține pe locul 22 din 25 în indicele de transparență al pieței auto europene, aceeași poziție ocupată și în 2024. Doar Lituania, Letonia și Ucraina stau mai rău ca România în acest clasament.

În 2025, România rămâne pe locul 22 în clasament, conform unui studiu realizat de compania de date auto carVertical, care analizează nivelul de transparență al pieței auto din Europa pentru a identifica țările cu cele mai mari riscuri în achiziționarea de mașini second-hand, publică Libertatea.

Studiul carVertical arată că 7,5% dintre mașinile verificate în România în 2025 aveau kilometrajul dat înapoi, în creștere față de 6,9% în 2024. În medie, kilometrajul a fost redus cu 95.100 km. „Șoferii au adesea anumite așteptări privind kilometrajul atunci când cumpără o mașină second-hand. Unii își doresc un model care să fi parcurs sub 100.000 km, în timp ce pentru alții limita este de 200.000 km.

Mașinile care au un kilometraj ridicat sunt mai greu de vândut, așa că vânzătorii necinstiți reduc kilometrajul pentru a face vehiculul mai atractiv și ca să-și crească profiturile”, explică Matas Buzelis, expert auto din cadrul carVertical.

În plus, 58,2% dintre vehiculele verificate în România aveau înregistrări de daune, o creștere față de procentul de 57,8% înregistrat în 2024. Valoarea medie estimată a daunelor a fost de 3.300 de euro. Aceste date subliniază persistența problemelor legate de transparența pieței auto second-hand din România.

Importurile și vârsta medie a mașinilor în România Un alt factor care contribuie la riscurile pieței auto din România este procentul ridicat de vehicule importate. Aproximativ 60,7% dintre mașinile verificate au fost aduse din străinătate, ceea ce le face mai susceptibile la manipulări ale kilometrajului sau la ascunderea daunelor.

În plus, vârsta medie a mașinilor verificate a crescut la 10,2 ani, față de 9,8 ani în 2024, ceea ce sugerează un interes crescut al românilor pentru vehicule mai vechi.

Topul piețelor mai sigure

Cele mai transparente piețe auto din Europa În topul piețelor auto cele mai transparente din Europa, Regatul Unit ocupă primul loc. Doar 2,3% dintre mașinile verificate în această țară aveau kilometrajul modificat, iar 17% prezentau înregistrări de daune. Caracteristica unică a pieței britanice, unde vehiculele au volanul pe partea dreaptă, reduce dependența de importuri, doar 2,3% dintre mașini fiind aduse din alte țări.

În afară de Regatul Unit, Italia, Germania, Elveția și Franța ocupă primele cinci locuri în topul piețelor transparente. Suedia, care în 2024 ocupa locul cinci, a coborât pe locul 10 din cauza creșterii importurilor și a numărului mai mare de mașini avariate și cu kilometraj manipulat. Croația a urcat considerabil, de pe locul 15 pe locul 11, în timp ce Portugalia a coborât de pe locul 11 pe locul 16.

„Cele mai transparente piețe se găsesc în Europa de Vest și în Scandinavia. Acest lucru se explică printr-o dependență mai mică de importuri, un nivel de trai mai ridicat și un acces mai bun la date auto. Cu cât o țară importă mai multe mașini și cu cât situația sa economică este mai dificilă, cu atât sunt mai mari riscurile de a da peste fraude care presupun modificarea odometrului și ascunderea daunelor. Țările scandinave ocupă o poziție de lider și în ceea ce privește oferirea unui set de date cumpărătorilor de vehicule”, adaugă Matas Buzelis.

Estul rămâne raiul escrocilor

Estul Europei, regiunea cu cele mai mari riscuri Piețele auto din Europa de Est rămân cele mai riscante pentru cumpărătorii de mașini second-hand. Ucraina, Letonia, Lituania, România și Estonia ocupă ultimele locuri în clasament. Aceste țări au în comun o proporție ridicată de vehicule importate, o flotă auto mai veche și o incidență semnificativă a manipulării kilometrajului și a daunelor ascunse.

„Multe mașini importate în Europa de Est au fost deja utilizate intens. Pentru a obține un profit rapid, vânzătorii dau adesea kilometrajul înapoi, acoperă daunele sau ascund istoricul mașinii. Astfel de vehicule tind să se defecteze mai frecvent, ceea ce înseamnă că, în loc să economisească bani atunci când cumpără un model second-hand, șoferii ajung adesea să cheltuiască mult mai mult decât se așteaptă. Circulația transfrontalieră a mașinilor second-hand este foarte dificil de urmărit și acesta este principalul motiv pentru care unele vehicule sunt modificate”, subliniază Buzelis.

Ucraina ne ia fața

În Ucraina, 9,5% dintre vehiculele verificate aveau kilometrajul redus, în Letonia procentul era de 10,8%, în Lituania 7%, în România 7,5%, iar în Estonia 5,9%. De asemenea, procentul de vehicule importate variază între 61% în România și 78% în Ucraina.

Studiul carVertical, desfășurat între septembrie 2024 și august 2025, a utilizat șase indicatori principali pentru calcularea indicelui de transparență: procentul mașinilor cu kilometraj manipulat, valoarea medie a modificării odometrului, procentul vehiculelor avariate, valoarea medie a daunelor, ponderea mașinilor importate și vârsta medie a vehiculelor verificate. Importanța fiecărui factor a fost ponderată diferit, având în vedere impactul asupra transparenței pieței auto.

carVertical, care operează în 35 de țări, colectează date din peste 900 de baze de date internaționale, inclusiv registre naționale și platforme de anunțuri auto. Analiza anuală a milioane de rapoarte de istoric auto permite companiei să identifice tendințe și să ofere informații valoroase despre piața mașinilor second-hand.

