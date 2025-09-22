Un studiu al serviciului GetHelp.pl, citat de AvtoTema, arată că multe mașini la mâna a doua „au avut probleme în primii 5.000 de kilometri” după cumpărare. Cele mai multe defecțiuni au fost raportate la trei dintre cele mai cunoscute mărci de autoturisme, prezente și pe străzile din România.

Potrivit unei analize realizate de GetHelp.pl, citată de TSN.UA, care s-a bazat pe recenziile proprietarilor care au cumpărat mașini second-hand în sezonul de vară și le-au folosit intens, mărcile Alfa Romeo, Mini și Fiat conduc în topul nemulțumirilor șoferilor.

Ritmul reclamanțiilor este unul foarte alert: 33% dintre plângeri apar în prima lună de la achiziție, iar 26% după numai 1.000 km parcurși.

Specialiștii indică drept puncte sensibile: motoarele (15%), sistemele de climatizare/încălzire (14%) și componentele pentru neutralizarea gazelor de eșapament (13%).

Potrivit clasamentului, mărcile cu cea mai mare pondere de cazuri raportate sunt:

Alfa Romeo – 71% Mini – 60% Fiat – 44% Opel – 44% Audi – 44% Mitsubishi – 44% Mercedes-Benz – 43% BMW – 42% Volkswagen – 41% DS – 40%

Concluzia studiului este una clară și un sfat valoros pentru șoferi, inclusiv pentru românii care sunt în căutarea unui autoturism second-hand.

Înainte de achiziție, șoferii ar trebui neapărat să supună autoturismele unor verificări tehnice riguroase înainte de cumpărare: inspecție într-un service independent, istoric de întreținere verificabil, diagnoză electronică și test-drive suficient de lung pentru a depista eventualele „probleme ascunse”.