Prima pagină » Diverse » Salubrizare 5: Deșeurile din PLASTIC şi impactul lor asupra mediului (P)

Salubrizare 5: Deșeurile din PLASTIC şi impactul lor asupra mediului (P)

30 aug. 2025, 18:07, Diverse
Salubrizare 5: Deșeurile din PLASTIC şi impactul lor asupra mediului (P)

Reprezentanții Salubrizare Sector 5 au demarat o campanie de informare pentru ca cetățenii să fie informați mai bine în ceea ce privește deșeurile din pastic și impactul lor asupra mediului.

Plasticul, cândva văzut ca un simbol al inovației, este acum o urgență ecologică. Anual, la nivel global, se produc peste 400 de milioane de tone de plastic, iar o parte semnificativă ajunge în mediu, rămânând acolo sute de ani. Această durabilitate îl transformă într-o sursă majoră de poluare, amenințând apă, sol și biodiversitate. Este timpul să acționăm!

Plasticul schimbă ecuația oceanelor. De la plasele abandonate care sufocă recifele, la microplasticele invizibile ce pătrund în fiecare verigă a lanțului trofic, ecosistemele acvatice îşi pierd echilibrul. Fiecare fragment de plastic devine o amenințare pentru biodiversitate, calitatea apei şi sănătatea planetei.

Plasticul nu dispare, ci lasă urme. De la extracția petrolului necesar producerii, până la procesarea şi transportul ambalajelor, fiecare etapă lasă o amprentă climatică semnificativă. Emisiile de CO, rezultate din producția de plastic accelerează încălzirea globală, iar deșeurile nevalorificate amplifică presiunea asupra mediului.

Soluții strategice pentru un sector mai curat: 

  • Design circular şi inovație: Creăm produse pentru reutilizare, reparare și reciclare.
  • Optați pentru alternative ecologice, investind în materiale biodegradabile şi bioplastice.
  • Producătorii trebuie să fie responsabili: adoptați principiul „plătești pentru cât poluezi” și asigurați transparența raportărilor ESG.
  • Este esențial să educăm și să conștientizăm, construind o cultură a consumului responsabil, bazată pe date și transparență.

Foto: envato

AUTORUL RECOMANDĂ:

Mediafax
Neașteptat! Ce se întâmplă cu creierul bărbaților după apariția primului copil
Digi24
VIDEO Panică în timpul unei curse Londra–Bacău, după ce un geam spart din avion a fost lipit cu scotch: „Unul simplu, la 2 lei”
Cancan.ro
El e criminalul din Otopeni care și-a ucis băiețelul Bărbatul a fost capturat! S-a aflat și ce s-a întâmplat cu celălalt copilaș 🥺
Prosport.ro
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
Adevarul
S-au săturat grecii de români? Turiștii se plâng că o simt pe pielea lor. „Doar la noi e invers”
Mediafax
Bărbatul din Otopeni acuzat ca si-a ucis copilul, arestat preventiv
Click
Cine sunt singurele femei care reprezintă România la BIAS 2025. Povestea impresionantă a celor două tinere: „Aviația este un drog de care nu mai poți scăpa”
Wowbiz
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Antena 3
Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat
Digi24
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea România în planul de pace
Cancan.ro
Crimă și sechestrare în Otopeni! Un bărbat a omorât copilul iubitei în bătaie și îl ține cu forța pe al doilea
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Mai multe județe intră în câteva ore sub alertă de furtuni puternice. Grindină și vijelii până duminică noapte
StirileKanalD
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
KanalD
Un bărbat din Cluj și-a ucis soția, apoi și-a pus capăt zilelor. Este al 34 caz de femicid din România, de la începutul anului
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Descopera.ro
Porțiuni uriașe din FUNDUL MĂRII sunt în mod misterios „RĂSTURNATE”, au descoperit oamenii de știință
Capital.ro
Decizie pentru Ion Iliescu. Ce se întâmplă după moartea fostului președinte cu dosarele Revoluţiei şi Mineriadei
Evz.ro
O starletă din showbiz se mărită în închisoare: Am zile în care plâng
A1
Ce pensie primește Valentin Ceaușescu de la statul român. Cu ce sumă trăiește unicul fiu rămas în viață al soților Ceaușescu
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
S-a întors acasă când familia îi pregătea pomana de 40 de zile. Cum a fost posibil ca bărbatul din Iași să se întoarcă, după ce a fost îngropat
RadioImpuls
Ce a dezvăluit autopsia în cazul copilului ucis de tatăl vitreg? Detalii cutremurătoare din anchetă. Mama băiețelului rupe tăcerea și spune prin ce chinuri a trecut: "Ne punea scotch la gură mie și copilului să nu mai țipăm când ne bate"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Descopera.ro
Astronomii au cartografiat petele stelare. Ce ascund de fapt?
EXTERNE AXIOS: „Oficialii Casei Albe își pierd răbdarea cu liderii europeni” / „Dacă Europa vrea să escaladeze acest război, aceasta va fi decizia ei”
18:00
AXIOS: „Oficialii Casei Albe își pierd răbdarea cu liderii europeni” / „Dacă Europa vrea să escaladeze acest război, aceasta va fi decizia ei”
EXTERNE Trump ar putea trimite TRUPE americane private în Ucraina pentru menținerea păcii/ The Telegraph: Cea mai importantă misiune de la Irak încoace
17:48
Trump ar putea trimite TRUPE americane private în Ucraina pentru menținerea păcii/ The Telegraph: Cea mai importantă misiune de la Irak încoace
ACTUALITATE VIDEO ȘOCANT! Momentul în care politicianul ucrainean este împușcat pe stradă de către un livrator
17:44
VIDEO ȘOCANT! Momentul în care politicianul ucrainean este împușcat pe stradă de către un livrator
FOTO Au apărut primele IMAGINI cu presupusul ucigaș al lui Andrii Parubîi, fostul președinte al Parlamentului din Ucraina, împușcat mortal sâmbătă
17:22
Au apărut primele IMAGINI cu presupusul ucigaș al lui Andrii Parubîi, fostul președinte al Parlamentului din Ucraina, împușcat mortal sâmbătă
JUSTIȚIE Ministrul Justiţiei spune că moartea lui Ion Iliescu nu închide DOSARELE Revoluției și Mineriadei
17:16
Ministrul Justiţiei spune că moartea lui Ion Iliescu nu închide DOSARELE Revoluției și Mineriadei
GALERIE FOTO BIAS 2025. Cele mai frumoase IMAGINI de la cel mai tare show aviatic organizat în București
16:47
BIAS 2025. Cele mai frumoase IMAGINI de la cel mai tare show aviatic organizat în București