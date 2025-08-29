SALUBRIZARE 5: Sfaturi pentru un mediu curat și sănătos. „Un SECTOR 5 mai curat începe cu fiecare dintre noi” (P)

Salubrizare Sector 5 continuă eforturile de a transforma comunitatea într-un loc mai curat și sănătos. Compania lansează un apel către locuitorii sectorului pentru implicare activă în protejarea mediului înconjurător.

„Visezi la un mediu mai curat? Acum este momentul să acționăm! Fiecare mic gest contează: reciclează, limitează consumul de plastic şi folosește transportul în comun. Impreună, putem transforma comunitatea noastră într-un loc mai sănătos pentru toți. Un Sector 5 mai curat începe cu fiecare dintre noi”, transmite Salubrizare Sector 5.