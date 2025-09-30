SALUBRIZARE 5: Europubelele galbene, soluția Sectorului 5 pentru un mediu mai curat (P)

Locuitorii Sectorului 5 pot contribui la un mediu curat și responsabil folosind gratuit europubelele galbene pentru precolectarea separată a deșeurilor reciclabile.

Precolectarea deşeurilor reciclabile este primul pas spre un Sector 5 curat și responsabil. Fiecare gospodărie care foloseşte europubelele galbene sau modulele stradale contribuie la protejarea mediului şi reducerea poluării. Materialele reciclabile, colectate corect, pot fi transformate în produse noi, economisind resurse naturale prețioase.

„Prin gesturile noastre mici, dar constante, susţinem economia circulară şi creăm un mediu mai sănătos pentru copii și generațiile viitoare.

Împreună putem face ca reciclarea să devină un obicei zilnic și o mândrie a comunității noastre. Pentru mai multe informaţii şi sfaturi utile, vizitează www.salubrizare5.ro”, transmite Salubrizare Sector 5.

PLASTIC/METAL – sticle PET, doze, cutii de conserve, ambalaje curate.

HÂRTIE/CARTON – ziare, cutii pliate, caiete, reviste.

DEŞEURI REZIDUALE – 0 restul care nu se reciclează.

Recipientul conform pentru precolectarea deșeurilor reciclabile

În Sectorul 5, colectarea deșeurilor reciclabile se realizează eficient cu ajutorul europubelei galbene, având o capacitate de 240 de litri.

Această opțiune este pusă la dispoziția tuturor utilizatorilor din sector, gratuit, de către societatea Salubrizare Sector 5 S.A.

Fiecare gospodărie sau asociație de proprietari beneficiază astfel de un recipient adecvat pentru a separa corect deşeurile reciclabile, precum plasticul, metalul, hârtia şi cartonul.

„Prin utilizarea acestui sistem, nu doar că contribuim la un mediu mai curat, dar ne și aliniem legislației în vigoare. Haideți să facem împreună paşi spre un viitor mai sustenabil!

Pentru a afla ziua exactă de colectare pentru adresa dumneavoastră, este recomandat să contactați dispeceratul SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. la numărul 031/9450 sau prin email la [email protected]”, mai precizează Salubrizare 5.

Foto: shutterstock

AUTORUL RECOMANDĂ: