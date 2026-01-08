Șantaj la Băluță. Ce s-ar ascunde în spatele unui așa-zis “raport anonim” care privește Sectorul 4. “Pista Goleac și jocul murdar”

O dezvăluire postată pe TikTok de Culisele Statului Paralel arată că în spatele unui așa-zis „raport anonim” care circulă de mai bine de o lună în Sectorul 4 se conturează tot mai clar o singură direcție. Nu un demers civic. Nu un avertisment de integritate. Ci o operațiune de presiune, cu țintă precisă și miză financiară. Documentul respectiv are aproximativ 100 de pagini și se referă la presupuse fapte de corupție în piața achizițiilor publice din sector.

Potrivit captura.ro, surse din interiorul administrației locale indică faptul că Marian Goleac este principalul artizan al acestui demers, omul care ar fi orchestrat documentul tip „Armaghedon” și l-ar fi folosit ca instrument de șantaj.

Daniel Băluță: „Cine crede că mă poate șantaja greșește fundamental”

“Tot ce se întâmplă acum este o tentativă de șantaj. Și nu e una politică, ci una personală, venită din partea unui om și a unei grupări care au fost scoase din joc pentru că nu au mai putut funcționa într-un sistem curat”, a declarat Daniel Băluță pentru captura.ro.

Edilul Sectorului 4 susține ca presiuni au existat dintotdeauna, din multiple direcții, dar că în ultima perioadă s-au accentuat:

”Presiunile nu sunt noi. Am fost amenințat cu astfel de acțiuni încă din campania electorală. Nu am vorbit atunci despre asta, pentru că aș fi deturnat discuția publică și aș fi fost acuzat că mă victimizez. Dar acum o pot spune, pentru că deja a fost documentat medical: în această perioadă am avut în organism niveluri crescute de arsenic. A fost o situație extrem de gravă, care a necesitat investigații medicale și tratament. Deci nu mai vorbim despre politică, vorbim despre o formă gravă de agresiune. Dincolo de toate poveștile fabricate, rămân faptele. Sistemul a fost schimbat. Mecanismul a fost destructurat. Iar cei care au pierdut privilegii încearcă acum să se răzbune. Cine crede că mă poate șantaja greșește fundamental. Nu mă sperie și nu mă întorc din drum”, a mai spus Daniel Băluță.

Sursa citată mai precizează că metoda este una clasică: un material anonim, livrat selectiv, fără semnătură, fără probe publice, dar suficient de ambiguu încât să creeze panică, suspiciune și blocaj. Nu pentru a lămuri ceva, ci pentru a negocia din poziția fricii.

Potrivit informațiilor care circulă în mediul administrativ, scopul nu ar fi fost aflarea adevărului, ci forțarea unor decizii, influențarea contractelor și obținerea de avantaje într-o zonă sensibilă: banii publici.

„Faptul că documentul evită deliberat să fie asumat și este plimbat pe canale neoficiale ridică o întrebare legitimă: De ce cineva care «vrea binele public» se ascunde?

Răspunsul, spun sursele, este simplu: pentru că miza nu este transparența, ci presiunea. Iar presiunea funcționează mai bine atunci când nu are autor, dar are țintă”, mai scrie în postare.

