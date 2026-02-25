Silviu Predoiu: „În fotografia cu Nicușor Dan și Rubio, eroul principal e pardesiul lui Lazurca”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Silviu Predoiu a comentat prezența președintelui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace de la Washington, dar și poza vehiculată în presă în care acesta apare alături de secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, analizând relevanța acesteia în termeni politici. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Silviu Predoiu spune despre fotografia în care a fost surprins președintele Nicușor Dan discutând cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, că aceasta nu ar fi o dovadă a unei discuții de importanță politică între cei doi oficiali. De asemenea, invitatul ironizează momentul, atrăgând atenția asupra ținutei consilierului prezidențial Marius Lazurca, care este surprins în aceeași poză într-o vestimentație nepotrivită cadrului oficial în care aceștia se aflau.

„S-a văzut un photo opportunity și a apărut într-o poză dând mâna cu Rubio. Din păcate, în fotografia aia eroul principal al fotografiei e pardesiul lui Lazurca, când strânge mâna lui Marco Rubio.”

Silviu Predoiu a făcut o remarcă referitoare și la titlurile din mass-media de zilele acestea, care prezentau vizita președintelui în SUA. Acesta afirmă că nu este vorba despre o vizită oficială în Statele Unite, ci doar despre participarea acestuia la un congres în calitate de observator.