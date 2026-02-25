Doi pensionari din Elveția au cerut și primit ajutore sociale de sute de mii de euro, timp de zece ani, deși aveau peste un milion de euro în conturi

Doi pensionari din Zürich, Elveția, soț și soție au solicitat și primit timp de aproape zece ani plăți suplimentare sub formă de ajutor social, pe lângă pensia lor, deși cei doi dețineau economii de peste un milion de euro. În cele din urmă, s-au autodenunțat, și-au recunoscut vina și au returnat banii, dar tot nu au scăpat de urmărirea penală,

Potrivit blic.rs, cei doi bîtrâni au depus în anul 2015 o cerere prin care afirmau că trăiesc doar dintr-o pensie de 1.419 franci (aproximativ 1.490 de euro) și că dețin puțin peste 70.000 de franci (aproximativ 73.500 de euro) în trei conturi bancare. De fapt, ei aveau șapte conturi cu peste 1.050.000 de franci, adică circa 1,1 milioane de euro.

În 2018 și 2021, în timpul a două controale, soții nu au declarat conturile ascunse, iar între timp au mai deschis un alt cont cu 31.500 de euro. Iar în zece ani au primit circa 294.000 de euro în plăți suplimentare, bani care le-au acoperit cheltuielile fără să atingă economiile.

Probabil că frauda nici nu ar fi fost descoperită, dacă cei doi nu ar fi avut remușcări. Ei s-au autodenunțat și au returnat integral suma, obținând astfel dreptul la amnistie fiscală.

Cu toate acestea, însă, instanța nu i-a iertat penal: au primit câte o amendă de 3.780 de euro și costuri judiciare de 1.050 de euro fiecare.

