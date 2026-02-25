Sezonul ploilor record de 40 de zile este pe cale să se încheie în Franța. Vremea rea le-a ruinat vacanțele turiștilor de Sf. Valentin

Franța a înregistrat recent cel mai îndelungat sezon ploios din 1959 încoace. A debutat pe 14 ianuarie și s-a încheiat pe 22 februarie. În doar 40 de zile a plouat cât într-o iarnă întreagă.

A întrecut recordul stabilit în 2023, anul în care a plouat neîntrerupt timp de 32 de zile consecutive.

„Este cea mai lungă serie de zile ploioase consecutive înregistrate în Franța de la începutul măsurătorilor în 1959”, a declarat Meteo-France.

Schimbările climatice cauzează ploi neîntrerupte, dar turiștii nu se lasă

Ploile neîntrerupte și cerul permanent înnorat au ruinat vacanțele multor turiști care au ales să călătorească la Paris de Ziua Îndrăgostiților. Însă, vremea rea nu i-a împiedicat să formeze cozi lungi de așteptare la Muzeul Luvru sau Palatul Versailles. Chiar și cu gecile groase și cu umbrelele după ei, turiștii îndrăgostiți după „Orașul Luminilor” și-au făcut selfie-uri în fața Turnului Eiffel.

Sezonul ploios a fost asociat de meteorologi cu furtunile Goretti, Ingrid, Nils și Pedro, pe lângă două anticiclonuri din Africa și nordul Europei. France24 scrie că schimbările climatice tind să intensifice furtunile de ploaie. Iarna 2025-2026 va rămâne în istoria Franței drept cea mai ploioasă din istoria celei de-a Cincea Republici.

Februarie 2026 va rămâne drept cea mai umedă lună februarie din istoria recentă a Franței. Meteorologii transmit că volumul râurilor care au produs inundații pe coasta de vest a Franței vor începe să scadă în perioada imediat următoare.

