Ministrul Muncii, Florin Manole, susține în continuare că pensiile vor fi indexate la 1 ianurie 2027, oferind garanții că există bani pentru aceste majorări anunțate recent.

În 2025, s-au colectat cu 2.500.000.000 de euro mai mulți bani față de 2024. În acest context dificil economic ministrul muncii, Florin Manole, a spus la Kanal D că indexarea de la 1 ianuarie 2027 va avea loc.

„Este absolut necesar ca pensiile să fie indexate în 2027”, a spus Manole.

Indexarea pensiilor ar urma să se facă cu 12%, iar Newsweek.ro a făcut o simulare pentru ca fiecare pensionar să poată ști cu ce sumă îi va crește pensia la 1 ianuarie 2027. Potrivit sursei citate, ar fi nevoie de nu mai puțin de 3.500.000.000 de euro doar pentru indexarea cu 12% a 4.000.000 de pensii pentru tot anul 2027.

La o pensie de 1.281 de lei, vei primi o creștere de 165 lei. Pensia la 1 ianuarie 2027 va fi de 1.446 lei.

La o pensie de 1.500 de lei, vei primi o creștere de 180 lei. Pensia va fi de 1.580 lei.

La o pensie de 2.000 de lei, vei primi o creștere de 240 lei. Pensia va fi de 2.240 lei.

La o pensie de 3.000 de lei, vei primi o creștere de 360 lei. Pensia va fi de 3.360 lei.

La o pensie de 4.000 de lei, vei primi o creștere de 480 lei. Pensia va fi de 4.480 lei.

La o pensie de 5.000 de lei, vei primi o creștere de 600 lei. Pensia la 1 ianuarie 2027 va fi de 5.600 lei.

La o pensie de 6.000 de lei, vei primi o creștere de 720 lei. Pensia la 1 ianuarie 2027 va fi de 6.720 lei.

Se elimină și CASS la pensie

Florin Manole a spus că, sigur, la 1 ianuarie 2027 se va elimina și CASS la pensiile peste 3.000 de lei, astfel că pensionarii care au pensie peste această sumă vor primi bani în plus și de la indexare și pentru că se elimnă CASS la pensie.

De exemplu, cine are acum o pensie de 4.000 de lei va primi în plus încă 100 de lei pentru că de la 1 ianuarie 2027 nu mai plătește asigurări de sănătate.

