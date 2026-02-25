Pagina de silvicutori „Din Pădure” a lansat un atac direct la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu, după ce aceasta a anunțat printr-un clip video reorganizarea Romsilva, înainte ca hotărârea de Guvern să fie adoptată oficial.

Potrivit silvicultorilor, un clip video în care ministra afirma că a „livrat” hotărârea privind reorganizarea Romsilva a fost publicat pe pagina USR Franța înainte ca actul normativ să fie aprobat în mod formal.

„Studioul de film al USR a reorganizat Romsilva înaintea Guvernului,” au scris aceștia în postare.

„Am promis reorganizare Romsilva, am livrat reorganizare Romsilva”, transmitea ferm ministra. În clipul video, Diana Buzoianu anunța că din 41 de direcții silvice județene vor rămâne 19 direcții regionale, că directorii vor fi selectați prin concurs și evaluați anual pe baza unor criterii de performanță și că vor fi introduse contracte de mandat în locul contractelor pe durată nedeterminată. Ulterior, videoclipul a fost șters de pe pagina USR Franța, dar cei de la „Din Pădure” l-au salvat și l-au publicat.

Autorii postării susțin că reprezentanți ai Ministerului Mediului nu ar fi știut cine a realizat filmarea și ironizează accentul pus pe comunicarea publică.

„Cei de la Ministerul Mediului nu știu cine a filmat clipul. Probabil de la partid, ca să fie pregătit, ni s-a spus. Se vede treaba că în ministerul Mediului intră oricine, la orice oră, cu echipă de filmare, fără ca Departamentul de Comunicare să fie informat. Cert este că doamna a vrut să fie pregătită pentru marele anunț, să nu cumva să comunice cineva înaintea ei. Ne-am convins cu toții că prioritatea zero e comunicarea pe facebook, tik tok si televiziuni de partid.”

Reorganizarea Romsilva se află în fază avansată, dar nu a fost încă adoptată. Parcursul său a fost unul tensionat în ultimele săptămâni. Pe 4 februarie, proiectul de hotărâre de guvern a fost retras de pe ordinea de zi a Comisiei de Dialog Social, la solicitarea Federației SILVA, care a acuzat nerespectarea Legii dialogului social și lipsa unui studiu de impact. Sindicaliștii au susținut și că documentul ar fi fost retrimis de mai multe ori de Ministerul Justiției din cauza unor probleme de legalitate. Cu toate acestea, ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat astăzi că Guvernul României este „la un pas” de adoptarea hotărârii privind reorganizarea Romsilva.

În 2025, Guvernul a modificat Codul Silvic prin ordonanță de urgență pentru a permite restructurarea regiei, reformă asumată ca jalon în PNRR.

