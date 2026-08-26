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Senatul elimină prevederile care puteau lăsa mii de consilieri locali în incompatibilitate. USR anunță că atacă legea la CCR

Senatul elimină prevederile care puteau lăsa mii de consilieri locali în incompatibilitate. USR anunță că atacă legea la CCR
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Senatul a adoptat, miercuri, în calitate de for decizional, modificările Codului administrativ prin care sunt eliminate prevederile referitoare la incompatibilitatea unor aleși locali care ocupă și posturi în administrația publică. USR a anunțat că va contesta legea la Curtea Constituțională.

82 de voturi pentru modificarea Codului administrativ

Proiectul a fost adoptat de Senat cu 82 de voturi „pentru”, 19 „împotrivă” și 21 de abțineri.

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Modificările elimină din Codul administrativ unele interdicții privind regimul incompatibilităților și al conflictelor de interese, prevederi care au intrat recent în vigoare și care au generat controverse în rândul aleșilor locali. Situația a afectat consilieri locali și județeni din întreaga țară care ocupă, în paralel, funcții în sectorul public, inclusiv ca personal contractual în spitale sau regii autonome.

Val de demisii după intrarea în vigoare a noilor prevederi

Problema a apărut după promulgarea, la 4 august, a modificărilor legislative care au intrat ulterior în vigoare. În baza noilor prevederi, mai mulți aleși locali s-au confruntat cu posibilitatea de a fi declarați incompatibili și au fost nevoiți să aleagă între mandatul din administrația locală și locul de muncă din sectorul public.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a susținut că situația a fost generată de o interpretare greșită a prevederilor legale. Între timp, însă, au fost raportate demisii ale unor consilieri locali, situația afectând membri ai mai multor partide. În Camera Deputaților, comisiile de specialitate au decis eliminarea articolului care instituia această interdicție, la propunerea UDMR. Reprezentanții PNL și USR s-au abținut de la vot.

În România sunt 40.022 de consilieri locali aleși în urma scrutinului din 9 iunie 2024. O parte dintre aceștia lucrează și în instituții sau companii din sectorul public. Modificările adoptate de Senat vizează și situația angajaților contractuali din administrația publică centrală și locală aflați în raporturi ierarhice directe cu soțul sau cu o rudă de gradul I, respectiv părinți sau copii. Conform prevederilor inițiale, astfel de relații de tip șef-subaltern urmau să fie eliminate începând cu 8 octombrie. După votul din Senat, reprezentanții USR au anunțat că vor ataca legea la Curtea Constituțională a României.

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